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воскресенье, 19 мая 2019 14:52

В Швеции начали курсировать фуры без водителей

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В Швеции начали курсировать фуры без водителей
В Швеции начали курсировать фуры без водителей Фото:Автотема

Роботизированные автомобили вышли в свой первый рейс в Швеции.

Машины ездят автономно, однако, за управление может сесть и водитель, который находится на расстоянии. Так, оператору в офисе нужно подключиться к автомобилю через интернет, сообщает "Сегодня".

"Я, как логистический и транспортный ботан, думаю, что эта машина идеальна именно для перевозок. Ведь посмотрите, в ней даже нет кабины для водителя, человек внутри отсутствует", - рассказал оператор.

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Такие фуры могут перевозить до 20 тонн. Их заряда аккумулятора хватает на 200 км. Несмотря на это, они могут сэкономить 60% на перевозках логистическим компаниям.

К концу следующего года планируется произвести около двухсот таких автомобилей. Их уже заказали логистические компании из Швеции и Германии.

С 1 июня 2019-му в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 С применяется ограничение и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

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