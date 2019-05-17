"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"

Фото: Богдан Пихачек

Штрафы для "евроблях" отложили на три места. Верховная Рада Украины отсрочила штрафы за необоснованное управления нерастаможенными автомобилями до 24 августа 2019 года.

Киев. Утро. День вышиванки. На улицах людно. Прохожие, в основном в белых льняных рубашках украшенными традиционным украинским орнаментом из красной нити.

На улице Михаила Грушевского тянется пробка мимо парламента в направлении метро Арсенальная.

"Скорую пропускать не учили !?" - ругает таксиста из дверей кареты медпомощи сотрудница скорой с кудрявыми светлыми волосами.

Вдали у Совета видно десятки людей с желтыми флагами. У парламента, через дорогу, в Мариинском парке выстроены правоохранители. Некоторые укомплектованы шлемами. Митинг "евроавтовладельцев".

Вдоль проезжей части улицы Михаила Грушевского, возле законотворческого органа, до горизонта, тянется полоса припаркованных машин, в основном с номерами европейской регистрации. Большинство транспортных средств - представители немецкого автопрома Audi, Mercedes-Benz, Opel. Немало Renault и Ford. Машины, примерно двухтысячных годов выпуска. В основном - универсалы. Их владельцы и представители общественной организации "АвтоЕвроСила" пришли к власти с требованиями.

Прохожу мимо многочисленных "евромашин". Авто украшенные украинскими флагами, знаменами общественной организации "АвтоЕВроСила" и наклейками с обращением к властям с просьбой и требованиями "человеческой" легализации их машин.

Один из участников митинга - Opel Zafira цвета морской волны на еврономерах, универсал. В машине сидят двое мужчин, говорят между собой и что-то пьют из домашних кувшинов. У одного керамический, в другого - пластмассовый.

На панели у лобового стекла - большая стеклянная банка с сахаром, литра на два. Мужчины пьют, похоже, кофе. В машине, у торпедо и на зеркале заднего обзора - детские игрушки. На задних сиденьях - большая клетчатая сумка и мужская одежда.

"Я приехал из-за своей семьи, - рассказывает Сергей Пикуш, 50 лет. Приехал к парламенту из Днепродзержинска. Активист в светлой кепке с седоватой щетиной. Сидит на пассажирском месте рядом с водителем. - Я отец восьми детей. Приехал для того, чтобы отстоять свое право на доступное авто. Некоторые мои знакомые пробовали "легализовать" свои "евромашины". Но определенные таможенники и брокеры необъективно оценивали транспортные средства. Авто, которые стоят по 700 долларов, специалисты описывали на сумму в 3000 условных единиц. Власть нас обманывает, водит за нос. Нам бы дома быть, зарабатывать деньги. Но мы оставили свои семьи для того, чтобы решить этот вопрос. Мы отстаиваем свои права на элементарные жизненные потребности.

От этого состава Верховной Рады мы не можем добиваться "нормального" закона о растаможивании, потому что мы видим, что эти парламентарии стоят явно не на страже интересов "простых" людей. Прежде всего, мы хотим отсрочить штрафы. Санкции очень большие. К 170 тысяч гривен. Мы не не хотим растаможивать свои авто. Даже очень хотим. Но мы хотим доступной "легализации". Проблема в том, что у нас нет таких денег, которых от нас хочет власть, а сверху еще и наказывают штрафами. Я за "разумную" растаможку. Готов заплатить шестую части цены, уплаченной за приобретение машины. Если все растаможатся, даже при таких условиях - это будет колоссальная сумма в госбюджет ".

Пока мы общаемся - мимо проезжают многочисленные иномарки, среди которых Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Infinity, но эти - на украинском номерах. Каждая из таких может стоить от миллиона гривен.

"У меня было время выгнать свою машину за границу и попробовать ее там продать, но в лучшем случае - сдал бы на металлолом. Европейцы лучше материально обеспечены чем мы. Они покупают новые машины, а для нас эти евробляхы - просто Mercedes. Когда-то у меня была Славута, недавно взял Ford Galaxy на еврономерах.

Жду новую власть, которая примет законы достойные, такие как в Европе. Почему в бедной стране растаможивание в несколько раз дороже, чем у европейцев? Я думаю, справедливость будет на стороне народа, а новый президент - прислушается к простым людям и сделает растаможку - доступной", - рассказал Сергей Пикуш.

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На улице облачно с прояснениями, стоит майское удушье. Ребята-владельцы машин на евврономеах, сидящие в Opel, решили "втиснуть" еще по кварте растворимого напитка. Водитель берет чашку с темными гранулами и заливает их холодной водой с пятилитрового бутля.

"В других странах Европы люди имеют возможность пригнать автомобиль, скажем, из Германии, и поставить его на регистрацию за 300-500 евро, и это при их высоком, как для нас, уровне доходов. У меня зарплата - около 335 евро в месяц. Имею шесть детей и беременную жену. Можете представить сколько нужно мне и моим детям не есть и не пить, чтобы оформить растаможку суммой в 2500 долларов, и это в льготный период. Сейчас сумма, которую мне нужно выложить - около 3,5 тысяч долларов, - рассказывает владелец Opel Zafira на еврономерах 2000 года выпуска. Мужчина сидит на месте водителя босиком, в шортах, продолжает, - мы хотим, просим у власти хотя бы отсрочить штрафы. У нас мирная акция. Полицейские выходят в форме и экипировке. Мы - в шортах и ​​шлепанцах ", - говорит Игорь Шелемеха, 39 лет. Приехал в Верховную Раду с Днепропетровщины.

На площади перед Верховной Радой микрогруппами сосредоточены люди с флагами "АвтоЕвроСила". Толпа будто чего-то ждет. Кто стоит на площади перед парламентом, тихо покачивает знаменами организации "автоевровладельцев". Некоторые притихли в тени, кто-то отдыхает на скамейках напротив Мариинского дворца. Некоторые люди обедают в машинах возле Рады. Часть пикетчиков - весело подтанцовывает под украинские песни. Живое исполнение звучит с небольшой сцены, близи входа в парламент. Из нее ведущий поздравляет украинцев с днем ​​вышиванки и приглашает всех желающих сформировать трезубец с людей для памятной фотографии.

За кулисами - стоит небольшая группа людей, которые разговаривают между собой. Среди них - человек в синей вышиванке с логотипом "АвтоЕвроСила". Это - Олег Ярошевич, председатель общественной организации "АвтоЕвроСила".

"Благодаря тому, что собралось много людей, нам удалось провести удачно переговоры. Был создан внеочередной комитет, где единственным вопросом было перенесение срока вступления в силу штрафов для владельцев нерастаможенных машин. Наши требования выполнены не все. Снова. Мы просили 402 дня, комитет утвердил только 90.

Но здесь много людей, которые собрались не для того, чтобы требовать только отсрочки. Возраст автомобиля умноженный на акциз - самая большая проблема. Ведь стоимость растаможивания в силу возраста авто - составляет от 200 до 400% от стоимости транспортного средства. Это неподъемная сумма для обычного украинца. Мы продолжаем бороться. Даже эти 90 дней дадут нам возможность переформатироваться и двигаться по-другому", - рассказал глава ОО" АвтоЕвроСила "Олег Ярошевич.

"Важно! Мы хотим доступных автомобилей для украинцев на постоянной основе. Для этого нужен системный подход с учетом интересов общества. Ведь растут мои дети, тех полицейских, - указывает на правоохранителей что стоят возле Верховной Рады, - им нужен транспорт. А он должен быть как доступный элемент быта, транспортировки, а не семейная ценность на которую собирают "всем селом". - рассказал Сергей, владелец автомобиля на "еврономерах".

Согласно государственным постановлениям, до 22 февраля 2019 автомобиль с иностранной регистрацией можно было растаможить со скидкой. С 24 мая украинские автовладельцы нерастаможенных авто рисковали быть оштрафованы. Однако Верховная Рада Украины отсрочила введение штрафов до 24 августа 2019 года.

Уже второй день подряд под стенами Верховной Рады митинг. Пикетируют владельцы автомобилей с иностранной регистрацией.