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пятница, 17 мая 2019 19:40

Большая ретро 7'Я: состоится фестиваль стиля "Ретрофест"

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7-9 июня в Каменце-Подольском пройдет IV Международный фестиваль стиля "Ретрофест". Главной темой 10-юбилейного мероприятия станет семья. Именно поэтому, всю программу праздника и события подстроили под формат фестиваля.

Так, организаторы подготовили для каждого из членов семьи что-то действительно незабываемое. Для начала, каждая семья сможет испытать себя на прочность и в течение трех дней фестиваля пожить в палатке. Особенно актуально это будет для молодых пар, ведь палаточный городок разместят в одном из самых романтичных мест Украины - около Каменец-Подольской крепости.

Автор: Ретрофест
  Большая ретро 7'Я
Большая ретро 7'Я

Ничто так не сближает, как ужин в кругу семьи. А как насчет самого большого семейного ужина под открытым небом? В первый день фестиваля организаторы приглашают всех присоединиться за семейным 30-ти метровым столом. Новые знакомства, вкусная еда и приятная атмосфера сделают этот вечер поистине незабываемым.

Не можете попасть на фестиваль, потому что не с кем оставить детей? Не проблема. Для молодых участников подготовили #RetroKidsShow. На нем дети самостоятельно или с помощью родителей смогут показать себя во всей красе и продефилировать по подиуму в ретро наряде. Участие могут принимать дети любого возраста, ведь самой молодой участнице всего 2 годика.

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Кроме этого, дети смогут проявить себя как модельеры. Всю их дизайнерскую мастерство оценивать на конкурсе "СТИЛЬНАЯ КУКЛА". Для этого нужно только ретро-образ для куклы. Одежда для конкурса можно создавать целой семьей. Такое совместное занятие изрядно сплотит любую семью. Свои творения, малыши смогут показать на подиуме всем участникам фестиваля.

Автор: Ретрофест
  #RetroKidsShow
#RetroKidsShow

Немало развлечений будет и для взрослых. А вспомнить детство им поможет ИГРАЙ-LAND. Их ожидает много развлечений и игр, которые гарантируют хорошее настроение и незабываемые эмоции. Проверить свои навыки помогут проверенные временем настольные игры шашки, шахматы или нарды.

Если вы не представляете своей семьи без домашнего любимца, то специально для братьев наших меньших проведут "Подиум для четвероногих". Каждая семья сможет привести на фестиваль свою собаку или кота в ретро одежде и похвастаться.

Автор: Ретрофест
  # МойСтильныйДруг
# МойСтильныйДруг

Если дождаться фестиваля никак не удается, то берите в нем участие прямо сейчас. Для этого нужен верный четвероногий друг семьи и ретро одежду для него. Фотографии можно подавать на конкурс # МийСтильнийДруг уже сегодня.

Автор: Соломия Цура
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