Пес играл зажигалкой и устроил пожар на миллион

Автор: Daily Mail Пес по кличке Арчи, нашел зажигалку для барбекю и играл ею на диване

В городе Рингвуд в Австралии пес по кличке Арчи, играя с зажигалкой для барбекю, устроил пожар в доме.

Инцидент зафиксировала камера наблюдения, пишет Daily Mail.

Хозяйка 10-месячного метиса французского бульдога с бостон-терьером, рассказала, что в среду, 23 октября, в 9 утра ушла из дома. Уже через четыре минуты в доме начался пожар.

На кадрах видно пса, который садится на диван и начинает чем-то играть. Через мгновение на диване вспыхивает пламя.

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Как впоследствии оказалось, Арчи нашел зажигалку для барбекю и играл ею на диване. В результате начался пожар. Он длился 20 минут, пока на место не прибыли пожарные и не погасили огонь.

Собака нанес ущерб на 60 тыс. австралийских долларов (1,03 млн. грн).

Хозяйка подчеркнула, что не держит зла ​​на Арчи. Она рада, что собака не пострадала. Посвященный собаке аккаунт в Instagram после происшествия она переименовала в "Арчи-поджигатель".

В филиппинском городе Кидапаван двое домашних собак убили кобру, чтобы она не заползла в дом с ребенком. После несколько минут боя кобра погибла. Через укус умерла и четырехлетняя собака Майли. Мокси же осталась жива, но ослепла от змеиного яда.