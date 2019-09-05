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четверг, 05 сентября 2019 13:11

Собака выжила после того, как петарда разорвала ей нос и челюсть

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Пес по кличке Храброе сердце из Мексики выжил после того, как неизвестные засунули пертарду ему в нос.

От силы взрыва животному разорвало челюсть и нос, сообщает metro.co.uk.

 

Зоозащитники нашли его в городе Сонора. Они обратились к американской благотворительной организации "Фонд спасения Хьюи", которым руководит 44-летняя Трейси Листра. Фонд согласился оплатить его лечение и транспортировку в клинику в США.

Собаке сделали протез челюсти, который крепится к голове.

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"Я сотрудничаю с зоозащитными организациями в Мексике. Когда мне прислали фото Храброго сердца, первая инстинктивная реакция была - убить бедную собаку. Не было уверенности, что в этом районе есть хороший ветврач, который поможет бедному существу. Но мне порекомендовали врача Брисено. Храброе сердце отвезли к нему. Собаке сделали 4 операции", - говорит Трейси Листрах.

 

Пса лечили в течение двух месяцев, пока тот не стал достаточно сильным для перевозки в Америку.

"Несмотря на то, что с ним сделали, Храброе сердце не потерял доверия к людям. Хотя когда видит незнакомцев, немного боится", - говорит владелица клиники.

42-летней Эмме Смит из Лондона помогла вовремя обнаружить рак молочных желез ее любимица - стаффордширский бультерьер по кличке Чарли. Болезнь щенок распознал по запаху.

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Дата
05
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