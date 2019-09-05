Собака выжила после того, как петарда разорвала ей нос и челюсть

Пес по кличке Храброе сердце из Мексики выжил после того, как неизвестные засунули пертарду ему в нос.

От силы взрыва животному разорвало челюсть и нос, сообщает metro.co.uk.

Зоозащитники нашли его в городе Сонора. Они обратились к американской благотворительной организации "Фонд спасения Хьюи", которым руководит 44-летняя Трейси Листра. Фонд согласился оплатить его лечение и транспортировку в клинику в США.

Собаке сделали протез челюсти, который крепится к голове.

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"Я сотрудничаю с зоозащитными организациями в Мексике. Когда мне прислали фото Храброго сердца, первая инстинктивная реакция была - убить бедную собаку. Не было уверенности, что в этом районе есть хороший ветврач, который поможет бедному существу. Но мне порекомендовали врача Брисено. Храброе сердце отвезли к нему. Собаке сделали 4 операции", - говорит Трейси Листрах.

Пса лечили в течение двух месяцев, пока тот не стал достаточно сильным для перевозки в Америку.

"Несмотря на то, что с ним сделали, Храброе сердце не потерял доверия к людям. Хотя когда видит незнакомцев, немного боится", - говорит владелица клиники.

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