Демонический пес одновременно пугает и влюбляет людей

Фото: Kirby Kaufman

Пес Честер японской породы шиба-ину имеет очень сердитый вид.

Его владелец Кирби Кауфман взял его с гуманной сообщества Небраски из Омахи, сообщает Boredpanda.

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"Это были выходные 4 июля 2017-го. В то время ему было 10 лет. 1 сентября 2019 года ему исполнится 13 лет. Это 65 лет на человеческое время", - говорит Кирби.

После того, как Честер начал жить с Кирби, многие друзья спрашивали почему его любимец имеет такой гневный выражение. Некоторые даже шутя называли его собакой-демоном.

"Честер - королева драмы. Он очень сварливый и цепкий. Любит, когда его ласкают. Но только тогда, когда он позволяет это. Типичное поведение шиба. Думаю, Честер такой, потому сердитый до глубины души. Он олицетворяет ту ярость, которая живет в каждом из нас".

В харьковском метро собака лежала на путях и не реагировала на звуки поезда и крики пассажиров. Инцидент произошел на станции Армейская. Поезд не мог полностью заехать на станцию.