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четверг, 20 июня 2019 17:50

Собаку раздуло до невероятных размеров
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Вольфгангу необходимо избавиться от трети своего нынешнего веса.
Фото: dailymail.co.uk
Вольфгангу необходимо избавиться от трети своего нынешнего веса.
Вольфгангу необходимо избавиться от трети своего нынешнего веса.
Вольфгангу необходимо избавиться от трети своего нынешнего веса.
Вольфгангу необходимо избавиться от трети своего нынешнего веса.

5-летний пес по кличке Вольфганг из американского штата Аризона весит почти 40 кг. Принадлежит четырехлапый к породе бигль — охотничьих собак-гончих. В норме бигли весят 9-14 кг, что в три раза меньше веса Вольфганга.

Довел до такого состояния животное предыдущий хозяин: в течение длительного времени Вольфганг переедал и не получал достаточно физической нагрузки. Также у него нарушилась работа щитовидной железы. Пишет известное британское издание Dailymail.

В мае 2019 Вольфганг попал в руки новых хозяев. Они взялись лечить четырехлапого от ожирения. Сейчас пес принимает лекарства, нормализующие работу щитовидной. Новые хозяева организовали для него жесткий режим физических нагрузок: устраивают ему регулярные длительные прогулки и занятия в бассейне. Также посадили пса на диету: кормят постной индейкой и зелеными овощами.

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"Мы убеждены, что Вольфганг похудеет до 11 кг. Это займет немало времени. Возможно около года. Успешный опыт у нас уже есть: мы брали из приюта пса весом 30 кг, а сейчас он весит 10", — рассказывает хозяйка Вольфганга Эрин Макменис.

Раскормленного до неслыханных размеров мопса спасают от ожирения. В свои 12 лет пес имеет неслыханный для такой породы вес — 11 кг.

dailymail.co.uk
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20
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