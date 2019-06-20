Собаку раздуло до невероятных размеров

Фото: dailymail.co.uk

5-летний пес по кличке Вольфганг из американского штата Аризона весит почти 40 кг. Принадлежит четырехлапый к породе бигль — охотничьих собак-гончих. В норме бигли весят 9-14 кг, что в три раза меньше веса Вольфганга.

Довел до такого состояния животное предыдущий хозяин: в течение длительного времени Вольфганг переедал и не получал достаточно физической нагрузки. Также у него нарушилась работа щитовидной железы. Пишет известное британское издание Dailymail.

В мае 2019 Вольфганг попал в руки новых хозяев. Они взялись лечить четырехлапого от ожирения. Сейчас пес принимает лекарства, нормализующие работу щитовидной. Новые хозяева организовали для него жесткий режим физических нагрузок: устраивают ему регулярные длительные прогулки и занятия в бассейне. Также посадили пса на диету: кормят постной индейкой и зелеными овощами.

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"Мы убеждены, что Вольфганг похудеет до 11 кг. Это займет немало времени. Возможно около года. Успешный опыт у нас уже есть: мы брали из приюта пса весом 30 кг, а сейчас он весит 10", — рассказывает хозяйка Вольфганга Эрин Макменис.

Раскормленного до неслыханных размеров мопса спасают от ожирения. В свои 12 лет пес имеет неслыханный для такой породы вес — 11 кг.