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вторник, 21 мая 2019 13:56

Собака спасла заживо похороненного ребенка

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Собака спасла заживо похороненного ребенка
Местние жители поражены поступком пса и называют его героем. Фото: cs9.pikabu.ru

В таиландской провинции Накхон Ратчасима собака нашла в поле заживо похороненного новорожденного ребенка.

15 мая 41-летний Уза Низайка (Usa Nisaika) пошел на прогулку с собакой на одно из фермерских полей, пишет Fox News.

Пес по кличке Пинг Понг неожиданно залаял и начал рыть землю. Хозяин подошел посмотреть, что его заинтересовало, и увидел ногу ребенка, торчащую из-под земли. Он быстро откопал младенца и отвез в больницу.

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Сейчас здоровью ребенка угрозы нет, а местные жители поражены поступком пса и называют его героем.

Полицейские нашли мать ребенка - 15-летнюю жительницу села. Она призналась, что скрывала беременность, втайне от всех родила и решила закопать ребенка, потому что испугалась негативной реакции родителей. Они планируют забрать внука из больницы и заняться его воспитанием.

В Сарате Одесской области 22-летняя женщина закопала в огороде новорожденного сына.По словам роженицы, ребенок родился мертвым.

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