Пес спас ребенка от кобры и погиб сам

После схватки кобра погибла. Через укус умерла и четырехлетняя собака Майли.

В филиппинском городе Кидапаван двое домашних собак убили кобру, чтобы она не заползла в дом с ребенком.

Инцидент сняли на видео камеры наблюдения, пишет Daily Mail.

Годовалая девочка по имени Скай спала в доме, когда во двор заполз кобра. Рядом находились белая такса по кличке Мокси и черный пес Майли. Они заметили кобру, и пытались с ней бороться.

Они по очереди тянули змею, но она извивалась и пыталась вырваться. В конце рептилия бросилась к входной двери, но собакам удалось ее оттянуть.

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После несколько минут боя кобра погибла. Через укус умерла и четырехлетняя собака Майли. Мокси же осталась жива, но ослепла от змеиного яда.

Отец девочки, Хайме Селим, сказал, что он и его жена Пауи в то время были на работе, но его дочь спала дома, и няня также была в доме.

"Мы очень гордимся нашими собаками. Я так им благодарен, что спасли жизнь дочери. Нам будет не хватать Майли", - сказал отец девушки.

"Мы очень гордимся нашими собаками. Нам будет не хватать Майли", - сказал отец девушки.





Чтобы уберечься от нападения в ответ, один из мальчиков прижал голову пресмыкающегося металлическим шестом. В это время 2 других детей взялись освобождать пса от тесных змеиных "объятий". 3 мальчишек приложили немало усилий для спасения собаки от змеи . Рептилия крепко обвила четвероногого и до последнего не ослабляла хватку. В конце концов собаку удалось спасти.Чтобы уберечься от нападения в ответ, один из мальчиков прижал голову пресмыкающегося металлическим шестом. В это время 2 других детей взялись освобождать пса от тесных змеиных "объятий".