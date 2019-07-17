Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми

Охотятся на змею, которая поселилась в подвале многоэтажки. Фото: portal.lviv.ua

Месяц жители многоэтажки по ул. Короленко в Виннице живут в страхе. Рядом с ними поселилась огромная змея.

"Первый раз мы увидели ее возле дома. Она длиной около 1,5 метра", – рассказывает житель дома Владимир.

Нежелательное пресмыкающееся удалось сфотографировать. Вызвали спасателей, но поймать его не смогли. Бойцам ГСЧС ловить нечем. Пока звонили змеелову, змея спряталась.

Через некоторое время во дворе появилось змеиное потомство. Подвал многоэтажки проверяли спасатели, но обнаружить змею не удалось. Люди боятся, детей самих на улицу не пускают.

Специалисты говорят, что с фото трудно распознать вид пресмыкающегося. Но предполагают, что это может быть маленький питон или полоз – змея семейства ужевых, неядовитая. Она могла сбежать из чьего-то террариума.

Специалисты добавляют, что рептилии ведут ночной образ жизни, главное – не трогать их, а сразу звонить спасателям.

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Спасателя из Бангкока Кхуна Апичета на глазах у школьников начал душить 5-метровый питон. Мужчина хотел показать, насколько рептилии могут быть опасными и как вести себя, если они начинают извиваться вокруг тела.