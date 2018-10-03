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среда, 03 октября 2018 23:37

Дети бесстрашно спасали собаку от гигантской змеи

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Автор: dailymail.co.uk
  Захваченный в плен пес смирно ждал пока его спасут.
Захваченный в плен пес смирно ждал пока его спасут.

Трое ребят приложили максимум усилий для спасения собаки от змеи. Рептилия крепко обвила четырехлапого и до последнего не ослабляла хватку. В конце концов собаку удалось спасти.

Чтобы уберечься от нападения в ответ, один из мальчиков прижал голову змеи металлическим шестом. В это время двое других детей взялись освобождать пса от тесных змеиных "объятий". Первая попытка оказалась неудачной, однако в конце концов змея сдалась. Во время спасательной операции четырехлапый держался на удивление спокойно, пишет известное британское издание Dailymail.

Змея, которая напала на собаку, в длину достигала роста старшего из мальчиков. Судьба рептилии осталась неизвестной. Где именно произошел инцидент, также не определено.

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Ранее показали удивительную аномалию — единственного на Закарпатье обесцвеченного питона. Родился он в частном террариуме жителя города Ужгород. Вылупился питон-альбинос из яйца, помещенного на искусственную инкубацию. Длина новорожденного достигала около 40 сантиметров.

dailymail.co.uk
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