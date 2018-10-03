Дети бесстрашно спасали собаку от гигантской змеи

Автор: dailymail.co.uk Захваченный в плен пес смирно ждал пока его спасут.

Трое ребят приложили максимум усилий для спасения собаки от змеи. Рептилия крепко обвила четырехлапого и до последнего не ослабляла хватку. В конце концов собаку удалось спасти.

Чтобы уберечься от нападения в ответ, один из мальчиков прижал голову змеи металлическим шестом. В это время двое других детей взялись освобождать пса от тесных змеиных "объятий". Первая попытка оказалась неудачной, однако в конце концов змея сдалась. Во время спасательной операции четырехлапый держался на удивление спокойно, пишет известное британское издание Dailymail.

Змея, которая напала на собаку, в длину достигала роста старшего из мальчиков. Судьба рептилии осталась неизвестной. Где именно произошел инцидент, также не определено.

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