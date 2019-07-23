В лесу киевляне нашли гигантского питона

Столичные зоологи отмечают, что питона могли содержать в домашних условиях, откуда он сбежал в лес Фото: offnews.bg

В лесу в районе ДВРЗ киевляне во время прогулки обнаружили труп огромного питона.

Столичные зоологи отмечают, что питона могли содержать в домашних условиях, откуда он сбежал в лес. Там он погиб или был кем-то травмирован. Ученые отмечают, что питон не сможет жить в обычном лесу, пишет "Сегодня".

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"Из столичного зоопарка питон точно не пропадал. Сейчас многие люди держат у себя и змей, и питонов. Возможно, данный питон просто сбежал у кого-то из дома, а в лесу умер от истощения, поскольку не может жить в условиях нашего леса и привык к тому, что его кормили хозяева. Также он мог умереть от старости", - рассказали в киевском зоопарке.

Месяц жители многоэтажки по улице Короленко в Виннице живут в страхе. Рядом с ними поселилась огромная змея. "Первый раз мы увидели ее возле дома. Она длиной около 1,5 метра", – рассказывает житель дома Владимир.