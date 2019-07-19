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суббота, 20 июля 2019 23:28

Крокодил в окне и питон на люстре: как живется людям со странными соседями
13

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Фото: boredpanda.com

Гигантские пауки, кузнечики, лягушки, которые поедают змей. Для кого-то это фантастика, а для кого-то кошмар, преследующий все время в быту.

Змеи под потолком или в унитазе стали привычным явлением для австралийцев.

Эти животные не боятся ничего. Поэтому надо быть готовыми, что в окна может заглянуть крокодил. Или в обуви свернуться ядовитая змея.

А питоны уже никого не пугают. Не важно это частный дом или большой магазин. Он свободно заползает в людей как не один то другой.

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Чтобы показать, насколько страшной может быть Австралия, Bored Panda создала список всех опасностей живой природы.

Мыши вызывают не только страх, но и восхищение. Особенно, когда такие смешные как эти.

Будучи маленьким грызуном в Европе, это единственный британский млекопитающее, которое имеет хвост, который дает ей возможность захватывать стебли растений, когда он движется через длинную растительность. И, наверное, ни один фотограф не захватил этих маленьких акробатов, а также Дина Мейсона с Дорсета, Великобритания.

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