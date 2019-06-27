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четверг, 27 июня 2019 15:38

Укус змеи: Супрун напомнила о мерах безопасности и правилах первой помощи

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Укус змеи: Супрун напомнила о мерах безопасности и правилах первой помощи
Змеи не нападают первыми. Агрессию они проявляют, только когда чувствуют опасность. ФОТО: sts.sumy.ua

Ежегодно в Украине регистрируют от 5 до 12 случаев укусов ядовитых змей.

В организме человека змеиный яд распространяется по лимфатическим сосудам или кровотоку. В последнем случае вызывает тяжелую интоксикацию. Рассказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

В Украине самыми частыми являются случаи укуса гадюкой.

"Яд гадюки имеет геморрагическое действие, то есть влияет на сердечно-сосудистую систему и свертывание крови. Он состоит из виперотоксина и ряда ферментов, разрушающих подкожную соединительную ткань, капилляры и вызывающих свертывание крови. В результате сильно падает давление, образуются тромбы, может быть кардиотоксический эффект", — объясняет и. о. министра здравоохранения.

Нейтрализуется змеиный яд через желудочно-кишечный тракт, почки и железы внутренней секреции.Насколько тяжелым будет состояние укушенного человека, зависит от нескольких обстоятельств. Первое — это место, куда укусила змея. Самыми опасными являются укусы в голову и шею.Второй важный фактор — температура воздуха: чем она выше, тем интенсивнее будет интоксикация организма.

"В первые 30-90 минут после укуса начинается мгновенное свертывание крови (гиперкоагуляция) и появление микротромбов. Впоследствии наступает гипокоагуляция и риск кровотечений в желудочно-кишечном тракте или с носа. Период полувыведения яда составляет 6-12 часов", — рассказывает Супрун.

Если укусила змея, следует как можно быстрее попасть в больницу и получить медицинскую помощь. Только при таком условии можно избежать осложнений. Самые опасные из них — гангрена и сепсис. До прибытия в больницу необходимо предоставить пострадавшему домедицинскую помощь.

Что нужно сделать:

- Переместить человека в удобное положение. Следить, чтобы он меньше двигался.

- Освободить место укуса от любого сжатия, в частности от обуви, одежды или украшений.

- Во время транспортировки зафиксировать конечность в приподнятом положении — с помощью шины или подручных средств.

- Место укуса обработать антисептическим раствором. Для этого на рану надо наложить циркулярную повязку, слегка сдавливающую конечность. С ее помощью можно предотвратить загрязнение раны и уменьшить скорость распространения яда по лимфатическим сосудам.

- Если пострадавший сильно встревожен, следует его успокоить. Для этого можно дать успокоительные средства.

Чего делать нельзя:

- Не пытаться обрабатывать рану дополнительно.

- Не прижигать рану и не прикладывать к ней лед.

- Не накладывать жгут.

- Не высасывать яд. Подействовать такая процедура может только в том случае, если провести ее не позднее чем за 5-7 минут с момента укуса. При этом у человека, оказывающего подобную помощь, в ротовой полости не должно быть никаких ран или язв.

- Не употреблять алкоголь или кофеин.

- Не пытаться поймать или убить змею. Достаточно запомнить ее цвет и форму.

Идя в местность, где могут быть змеи, следует соблюдать следующие меры безопасности:

- Иметь на себе одежду, которая защитит от укуса. Это должны быть длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки нужно заправить в обувь.

- Проверить место привала. Перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, стоит пошуршать или постучать палкой. Если там есть змея, это ее отпугнет. Обычно змеи убегают от людей, услышав шаги, стук или голоса.

- Не касаться непроверенных предметов руками. Змеи часто прячутся в старых пнях, в сене, под камнями или стволами деревьев. Именно поэтому к подобным предметам лучше не касаться руками, а пользоваться палкой.

- Не делать резких движений. Если увидели рядом змею, лучше замереть и подождать, пока она отползет, или без резких движений отойти в сторону.

Около 5,4 миллиона случаев укуса ядовитых змей фиксируют в мире ежегодно. Из них смертью заканчиваются от 81 до 138 тысяч. Втрое больше пострадавших остаются травмированными, в частности из-за необходимости в ампутации конечности. В Украине людей кусают в основном гадюки. Бывают также случаи укусов змеями персонала зоопарков или владельцев домашних террариумов.

Местные проявления укуса змеи:

- наличие следов от зубов гадюки в виде, как правило, двух пятнышек или похожих на точки кожных дефектов на близком расстоянии друг от друга

- появление вокруг укуса отека, который постепенно распространяется

- покраснение кожи вокруг места укуса, на ощупь она становится горячей

- слабая боль в месте укуса. В случае распространения отека может усиливаться

- конечность приобретает синюшную или аспидно-серую окраску

При тяжелом течении интоксикации появляется лимфангит, увеличиваются лимфатические узлы, возникают множественные кровоизлияния и пузыри, тромбоз вен выше места укуса.

Общие проявления:

- вялость, стремительно нарастающее беспокойство

- бледность кожи, повышенное потоотделение, жажда

- температура в пределах 37,1-38 градусов

- изменение привкуса во рту

- тошнота, рвота, боль в животе

- появление на коже высыпания

- затрудненность дыхания, снижение давления, коллапс.

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