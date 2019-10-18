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пятница, 18 октября 2019 16:28

Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета

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Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Видео с псом-солистом перепостили на официальной странице Министерства обороны Украины

В сети появилось видео, на котором собака старательно завывает под гимн Украины, что звучит из громкоговорителя.

Ролик опубликовали на Facebook-странице 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

На кадрах видно, как собака стоит на плацу воинской части, где звучит гимн из громкоговорителя. Он сразу начинает завывать, будто тоже поет гимн Украины. Пес не прекращает исполнение, пока громкоговоритель не умолкает.

Видео с псом-солистом перепостили на официальной странице Министерства обороны Украины.

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"Ритуал исполнения государственного гимна нашими меньшими друзьями, которые всегда рядом с военными и на передовой, и в пункте постоянной дислокации части", - говорится в описании к ролику.

"Если бы умел, то еще, пожалуй, лапку к сердцу приложил бы", "Даже собака патриот", "Умный и сознательный", "Вот это патриотическое воспитание в части!" - комментируют растроганные пользователи.

Хаски по кличке Мишка и ее хозяева записали музыкальную композицию, за 2 недели собравшую на YouTube более 1 млн просмотров.

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