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среда, 28 августа 2019 12:55

Все как у людей: показали трогательные фото матерей животного мира со своими малышами
19

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Они так же, как и люди, любят, заботятся и оберегают.
Фото: brightside.me
Они так же, как и люди, любят, заботятся и оберегают.
Они так же, как и люди, любят, заботятся и оберегают.
Они так же, как и люди, любят, заботятся и оберегают.
Они так же, как и люди, любят, заботятся и оберегают.

Любовь — это движущая сила, способная творить настоящие чудеса. Особенно мощной является любовь матери к своим детям. Чувствовать ее способны не только люди. В животном мире тоже есть заботливые матери, готовые на что угодно ради своих малышей.

Насколько похожими на людей в своем отношении к потомству являются некоторые животные, показало издание Bright Side.

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Несмотря на репутацию закоренелых эгоистов, коты могут быть хорошими родителями. В частности, речь идет о женских особях. Обычно кошки заботятся о своем выводке и без надобности надолго от него не отлучаются. Со своими котятами имеют особую связь.

brightside.me
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