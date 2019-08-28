Все как у людей: показали трогательные фото матерей животного мира со своими малышами

Фото: brightside.me

Любовь — это движущая сила, способная творить настоящие чудеса. Особенно мощной является любовь матери к своим детям. Чувствовать ее способны не только люди. В животном мире тоже есть заботливые матери, готовые на что угодно ради своих малышей.

Насколько похожими на людей в своем отношении к потомству являются некоторые животные, показало издание Bright Side.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как животные копируют людей: показали забавную фотоподборку

Несмотря на репутацию закоренелых эгоистов, коты могут быть хорошими родителями. В частности, речь идет о женских особях. Обычно кошки заботятся о своем выводке и без надобности надолго от него не отлучаются. Со своими котятами имеют особую связь.