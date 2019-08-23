Как животные копируют людей: показали забавную фотоподборку

Фото: brightside.me

Домашние животные склонны подражать эмоциям и поведению своих хозяев. Особенно это касается собак. Подобно детям, они пытаются повторять наши действия, отражают наше настроение. Иногда и коты, несмотря на свою независимость и сосредоточенность на себе, подвергаются воздействию со стороны и начинают перенимать отдельные повадки человека.

Животным, с головой окунувшимся в мир людей, посвятило фотоподборку издание brightside.

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В одном из городов ЮАР живет попугай-охранник, который умеет лаять и заменяет дома собаку. Птице уже 19 лет. Подражать людям она тоже научилась.