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пятница, 23 августа 2019 13:05

Как животные копируют людей: показали забавную фотоподборку
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Животные умеют копировать поведение своих хозяев и делают это довольно убедительно.
Фото: brightside.me
Животные умеют копировать поведение своих хозяев и делают это довольно убедительно.
Животные умеют копировать поведение своих хозяев и делают это довольно убедительно.
Животные умеют копировать поведение своих хозяев и делают это довольно убедительно.
Животные умеют копировать поведение своих хозяев и делают это довольно убедительно.

Домашние животные склонны подражать эмоциям и поведению своих хозяев. Особенно это касается собак. Подобно детям, они пытаются повторять наши действия, отражают наше настроение. Иногда и коты, несмотря на свою независимость и сосредоточенность на себе, подвергаются воздействию со стороны и начинают перенимать отдельные повадки человека.

Животным, с головой окунувшимся в мир людей, посвятило фотоподборку издание brightside.

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В одном из городов ЮАР живет попугай-охранник, который умеет лаять и заменяет дома собаку. Птице уже 19 лет. Подражать людям она тоже научилась.

brightside.me
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