Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник

В Twitter-аккаунте RelaxMyCat опубликовали забавное видео, на котором пара кошек вытягивает еду из холодильника, пока хозяина нет рядом.
"Они знают, где хорошая еда", - написал автор поста под роликом.
Пользователи сети в комментариях увлекаются изобретательностью домашних любимцев.
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They know where the good food is at #cat #relaxmycat #catlover #pet #petlover #animals #puppy #cats #mom #kitty #cutecat pic.twitter.com/0WbvFVyKTF— Relax My Cat (@RelaxMyCat) 28 серпня 2019 р.
"Очень умные и сообразительные кошечки у вас", - написал один из пользователей.
"Да, только ведь их еще нужно научить закрывать дверь холодильника", - добавил еще один.
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