Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник

Коты изобретательно ограбили холодильник. Фото с открытых источников.

В Twitter-аккаунте RelaxMyCat опубликовали забавное видео, на котором пара кошек вытягивает еду из холодильника, пока хозяина нет рядом.

"Они знают, где хорошая еда", - написал автор поста под роликом.

Пользователи сети в комментариях увлекаются изобретательностью домашних любимцев.

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"Очень умные и сообразительные кошечки у вас", - написал один из пользователей.

"Да, только ведь их еще нужно научить закрывать дверь холодильника", - добавил еще один.

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