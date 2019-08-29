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пятница, 30 августа 2019 03:30

Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник

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Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник
Коты изобретательно ограбили холодильник. Фото с открытых источников.

В Twitter-аккаунте RelaxMyCat опубликовали забавное видео, на котором пара кошек вытягивает еду из холодильника, пока хозяина нет рядом.

"Они знают, где хорошая еда", - написал автор поста под роликом.

Пользователи сети в комментариях увлекаются изобретательностью домашних любимцев.

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"Очень умные и сообразительные кошечки у вас", - написал один из пользователей.

"Да, только ведь их еще нужно научить закрывать дверь холодильника", - добавил еще один.

Все как у людей: показали трогательные фото матерей животного мира со своими малышами

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