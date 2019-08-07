Ми-ми-ми по-военному: бойцы показали меньших товарищей

Фото: 56-а окремая мотопихотная Мариупольская бригада

Коты и собаки постоянно сопровождают бойцов на передовой.

Эти "пушистые антидепрессанты" служат наравне с бойцами - ходят в наряды, первыми видят врагов, и первыми выстраиваются возле столовой.

"Надежные друзья наших защитников", - пишут о них в 56 мотопехотной Мариупольской бригаде на Facebook.

Нередко люди убегая от войны оставляли своих любимцев. Слонялись по передовой, пока бойцы не подбирают их в заброшенных или разгромленных домам.

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Почти в каждом блиндаже, здания или блокпосту в в Донбассе живут кошки, собаки, птички и даже гуся с енотами.