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среда, 07 августа 2019 18:31

Ми-ми-ми по-военному: бойцы показали меньших товарищей
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Кошачий и собачий десант на фронте - бойцы показали своих любимцев
Фото: 56-а окремая мотопихотная Мариупольская бригада
Кошачий и собачий десант на фронте - бойцы показали своих любимцев
Кошачий и собачий десант на фронте - бойцы показали своих любимцев
Кошачий и собачий десант на фронте - бойцы показали своих любимцев
Кошачий и собачий десант на фронте - бойцы показали своих любимцев

Коты и собаки постоянно сопровождают бойцов на передовой.

Эти "пушистые антидепрессанты" служат наравне с бойцами - ходят в наряды, первыми видят врагов, и первыми выстраиваются возле столовой.

"Надежные друзья наших защитников", - пишут о них в 56 мотопехотной Мариупольской бригаде на Facebook.

Нередко люди убегая от войны оставляли своих любимцев. Слонялись по передовой, пока бойцы не подбирают их в заброшенных или разгромленных домам.

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Почти в каждом блиндаже, здания или блокпосту в в Донбассе живут кошки, собаки, птички и даже гуся с енотами.

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