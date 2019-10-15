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вторник, 15 октября 2019 10:32

Оркестр осквернил гимн России

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В Саудовской Аравии оркестр осквернил гимн России.

Президента Российской Федерации Владимира Путина в королевском дворце пытался почтить оркестр Эр-Рияда, пишет ТСН.

Но что-то пошло не так, и исполнение главной российской композиции оркестра не удалось. Путин при этом никак не отреагировал.

Автор: ТСН
  В Саудовской Аравии оркестр осквернил гимн России
В Саудовской Аравии оркестр осквернил гимн России

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В июле во время парада сил российского ВМФ в Балтийске на глазах у президента России Владимира Путина не смогли выпустить ракету. Российский лидер приехал в город лично принять участие в торжествах.

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Дата
15
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