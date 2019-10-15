В Саудовской Аравии оркестр осквернил гимн России.
Президента Российской Федерации Владимира Путина в королевском дворце пытался почтить оркестр Эр-Рияда, пишет ТСН.
Но что-то пошло не так, и исполнение главной российской композиции оркестра не удалось. Путин при этом никак не отреагировал.
По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца pic.twitter.com/nEjJqWtkxI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 октября 2019 г.
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В июле во время парада сил российского ВМФ в Балтийске на глазах у президента России Владимира Путина не смогли выпустить ракету. Российский лидер приехал в город лично принять участие в торжествах.
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