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пятница, 26 июля 2019 00:10

"На востоке Украины нефть светлая и качественная, потому и дороже"

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В неразведанных месторождениях Украины есть свыше 5 млрд т условного топлива. Такие выводы сделали ученые Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа вместе со специалистами НАНу в прошлом месяце. Вероятные запасы топлива — в восточном, западном и южном нефтегазоносных регионах.

— Для полноценного выявления этих ископаемых необходимо проводить сейсмические исследования и бурить скважины. Практически все месторождения на уровне до 4 километров уже нашли. Нужно бурить глубже, — говорит проректор по научно-педагогической работе Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа 38-летний Сергей Куровец. Рассказывает о запасах нефти в Украине.

Украинские компании могут работать на такой глубине?

— Да, это может позволить компания Ахметова. Она пробурила скважину на Мачухском газовом месторождении в Полтавской области глубиной свыше 6 километров. Им удалось добыть более чем 9 миллионов тонн газа.

Почему они не осваивают новых месторождений?

— Во-первых, для разведки новых объектов нужны большие средства. Во-вторых, выдачу необходимых разрешений и документов тормозят областные советы. Чтобы начать бурение, необходимо получить лицензию, разрешение от областного совета и другие. Нельзя просто начать сверлить, где заблагорассудится. Да, "Укргазвидобування" не могло начать работы в Полтавской области из-за сильного сопротивления местной власти.

Какие особенности украинской нефти?

— В пределах одного месторождения можно добывать нефть разного качества. Чем меньше в ней серы и чем она светлее, тем и дороже. Российская нефть достаточно сильно обогащена серой, а потому дешевле. Украинская бывает разных типов. Например, в западном регионе нефть добывают с ХІХ века. Месторождения истощены и она стала более вязкая, не такая качественная. На востоке Украины нефть светлая и качественная, потому и дороже. Однако проблема с нефтью все же существует. Если за год Украина добывает почти 20 миллиардов кубических метров газа, то нефти - только до 2 миллионов тонн. В последний раз такая цифра была 100 лет назад. Сейчас наша страна потребляет почти 8 миллионов тонн нефти.

Где сложнее всего в Украине добывать газ и нефть?

— В Черноморском регионе. Ведь там есть шельф и вода. Не менее сложным является Карпатский регион - из-за горных условий и складчатости поверхности. Вообще в Украине везде трудно ее добывать.

Какова ситуация с добычей ископаемых вблизи острова Змеиный на Черном море?

— В этом районе есть неплохой ресурс природного газа. Недавно Черноморнефтегаз выставил на торги один из участков. Однако стоит учесть, что цена бурения будет зависеть от глубины моря. Чем глубже — тем дороже. По сравнению с сушей, за специальные работы в воде придется заплатить по крайней мере вдвое больше. Недешево обойдется и транспортировка. Если на земле для этого используют трубопровод, то в воде есть свои нюансы. На шельфе, где остров, Украина уже открыла два месторождения — Одесское и Безымянное. Уже пробурены скважины и из них добывали почти миллиард кубических метров газа в год. Однако вблизи находятся российские военные корабли. Поэтому Украина не может там ничего добывать.

Может ли Украина самостоятельно обеспечить себя газом и отказаться от иностранных поставок?

— Чтобы этого достичь, необходимо вложить чрезвычайно большие деньги в разведывательные работы. В мире существует такое соотношение: если я изыму миллион тонн нефти или топлива, то необходимо нарастить запасов минимум вдвое больше. То есть необходимо найти новые запасы уже с двумя миллионами. Наша статистика безутешна. Сейчас у нас неспособны находить даже миллион в одной точке, когда столько же добывают. В ресурсной базе углеводородов Украины есть свыше 900 миллиардов кубических метров запасов природного газа и более чем 120 миллионов тонн нефти.

Изменилась ли бы цена на газ и нефть для украинцев, если бы все добывали национальные компании?

— Я в это практически не верю. Доход, который получают компании, они вкладывают в бурение следующих скважин. Для того, чтобы открыть месторождение, нужно вложить деньги сначала в региональные сейсмологические разведки, дальше исследования должны быть более детальные. Проход на метр в скважину стоит почти тысячу долларов. Такая цена только до 4 километров. Если же планируют продвигаться глубже, цена увеличивается вдвое. Еще дороже обойдется бурение на шельфе.

Средства на все можно взять только из реализации собственной продукции. Если цену для населения уменьшить, то и объемы добычи также снизятся. Средний дебит по Украине в того же "Укргазвидобування" по скважине — 25 кубических метров на сутки. Эта цифра достаточно скромная.

Автор: Соломия ЦУРА
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