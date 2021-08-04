За издевательства над кошкой посадили на полгода

К шести месяцам ареста за издевательство над кошкой осудили 31-летнего Евгена Шкоду из города Лубны на Полтавщине.

В ноябре прошлого года он подобрал беспризорного котенка и принес домой. Бил и подвешивал за шею из окна комнаты на пятом этаже. Об издевательствах местные сообщили волонтерам. Они приехали и отобрали животное.

- Вместо головы была сплошная гематома. На шее след от веревки, перебита лапа. Позже обнаружили гнойное воспаление матки. Такого у котят обычно не бывает, - рассказывает зоозащитница Татьяна Нестеренко. - Животное перенесло две операции, удалили правый глаз и матку. Во сне плачет и стонет. Левый глаз спасли, но не видит и на него. Назвали Викторией. Живет у волонтера. Боится улицы и резких звуков.

Евгения Шкоду ранее привлекали к ответственности за преступления против собственности и за связь со сферой оборота наркотиков.

- Котенка не пытал. Он ко мне в таком состоянии попал, - говорит Шкода. - За шею не вешал. Это случайность - он выпал из окна.

- Такая категория дел непопулярна в Полтавской области, - говорит судья Лубенского межрайонного суда Василий Даценко. - За 10 лет только по шести вынесли обвинительные приговоры.