За две недели до смерти написала заявление на мужа

26 июля в яблоневом саду на окраине села Беленченковка Миргородского района Полтавской области нашли тело 24-летней Ангелины Омельченко. Накануне вечером тревогу забили ее родители. Дочь возвращалась домой, и с ней внезапно прервалась связь.

Женщину нашли полуобнаженной, с кляпом во рту. Ее изнасиловали и задушили, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции. В совершении преступления заподозрили мужа погибшей 29-летнего Алексея Белоусова. Его объявили в розыск.

- Во время общения с родственницей подозреваемого сотрудники уголовного розыска поинтересовались его детством. Женщина рассказала, что после любых конфликтов он убегал и скрывался на чердаках зданий. Полицейские начали подробнее отрабатывать территорию. Нашли и задержали подозреваемого на чердаке старой школы, - сообщили в полиции.

Мужа убитой заподозрили случайно. 11 июля Ангелина Омельченко обратилась в полицию с заявлением об избиении и изнасиловании. Указала, что это сделал ее муж.

- Относительно домашнего насилия дело не открывали - это был разовый случай, по ее словам. Действия мужчины подпадали под статью "изнасилование мужем своей жены". В тот же день были внесены сведения в реестр. Провели следственные действия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Все события, которые указывала заявительница, происходили 15 июня и 9 июля, - говорит 39-летний Петр Токарь, начальник отделения №1 Миргородского районного отдела полиции. - Рассказала поздно. После обоих случаев постирала вещи и провела гигиенические процедуры. Поэтому биологических следов не осталось. 14 июля пригласили мужчину в отделение, опросили по поводу этих фактов. 23 июля получили выводы судебно-медицинской экспертизы. На 26 июля были готовы объявить ему подозрение и поднять вопрос об избрании меры пресечения. А 25-го произошло убийство.

Белоусову избрана мера пресечения - 60 дней содержания под стражей без возможности внесения залога. Находится в Полтавском СИЗО.

- Он сотрудничает со следствием. Пытается убедить, что сделал это нечаянно, - добавляет полицейский.

У погибшей Ангелины Омельченко остались двое детей.