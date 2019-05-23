Валерий Гаврилов подорвал себя в отделении банка

Доброволец батальона "Айдар" 53-летний Валерий Гаврилов подорвал себя гранатой в помещении Приватбанка.

20 мая пришел в Старобельское отделение на Луганщине оформить кредит по фальшивым документам. Работник банка заметил подделку. Вызвал полицию.

Когда патруль приехал, Гаврилов крикнул, чтобы все убегали, и подорвал гранату РГД-5. Разлет ее осколков - до 20 м. От взрыва бывший военный погиб на месте. Полицейский, трое работников банка и два клиента травмированы.

При осмотре тела Гаврилова полицейские нашли медицинскую справку. Согласно чему, у мужчины было онкологическое заболевание на поздней стадии.

Валерий Гаврилов родом из Луганска. В 1990-е воевал против грузинских войск в Абхазии, был ранен.

Занимался журналистикой. В начале войны на Донбассе ушел в добровольческий батальон "Айдар".

4 октября 2014-го Гаврилова и другого бойца Андрея Ревуцкого задержали полицейские. Обвинили в похищении так называемого заместителя министра здравоохранения Луганской народной республики Павла Малыша. Валерий обвинения отрицал. Мол, сепаратиста везли в СБУ по приказу тогдашнего командира "Айдара" Сергея Мельничука. Суд освободил бойцов под залог. Производство не закрыли. Чтобы избежать преследования, Гаврилов инсценировал собственную гибель под Станицей Луганской. Жил под чужим именем. Его фотография до сих пор висит на стене памяти участников АТО, погибших на Луганщине.

Во время обыска в его доме обнаружили склад оружия и боеприпасов. Изъяли пять реактивных гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, шесть автоматов Калашникова, 57 гранат, три противопехотные мины МОН-50, 36 магазинов к автоматам, 15 сигнальных ракет и около 11 тыс. патронов разного калибра.