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вторник, 11 июня 2019 07:35

Юлию Сусляк заподозрили в торговле детьми

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В Грузии полицейские задержали украинку 37-летнюю Юлию Сусляк. Подозревают в торговле людьми. Женщина прибыла в страну 8 апреля с 10 детьми, которые по документам были ей родными. Четверо - рожденные в 2017 году. Семерых - выносили суррогатные матери.

До задержания Юлия с детьми жила в съемной квартире в грузинском городе Зугдиди. С ней был муж Юрий. Правоохранители обратили внимание на них после того, как соседи вызвали полицию. Те заявили, что дети постоянно плачут. Их забрали в больницу, мать задержали.

Во время расследования выяснилось, что в семье Сусляков умер ребенок, когда они жили в России. 3-летний Савва поскользнулся в ванной и утонул. Проверить причину смерти через эксгумацию не могут. Родители предоставили только документы о захоронении сына.

Отец детей Юрий Сусляк успел убежать в Абхазию. Оттуда опубликовал видеообращение.

- Существует угроза жизни моей жены. К ней подселили женщину с психическими расстройствами, которая проявляет агрессию, - говорит Сусляк. - Она находится под стражей из-за того, что избила своего мужа. Принимает лекарства и периодически у нее бывают приступы агрессии. В субботу была попытка самоубийства - разбила умывальник и порезала руки. На сегодня у Юли забрали все, что у нее было - расческу, косметику, все вещи, постельное белье.

7 июня детей перевезли из Грузии президентским самолетом. Сейчас они все в больнице Хмельницкого.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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Дата
11
июня

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Голосов: 319
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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