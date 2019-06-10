Юлию Сусляк заподозрили в торговле детьми

В Грузии полицейские задержали украинку 37-летнюю Юлию Сусляк. Подозревают в торговле людьми. Женщина прибыла в страну 8 апреля с 10 детьми, которые по документам были ей родными. Четверо - рожденные в 2017 году. Семерых - выносили суррогатные матери.

До задержания Юлия с детьми жила в съемной квартире в грузинском городе Зугдиди. С ней был муж Юрий. Правоохранители обратили внимание на них после того, как соседи вызвали полицию. Те заявили, что дети постоянно плачут. Их забрали в больницу, мать задержали.

Во время расследования выяснилось, что в семье Сусляков умер ребенок, когда они жили в России. 3-летний Савва поскользнулся в ванной и утонул. Проверить причину смерти через эксгумацию не могут. Родители предоставили только документы о захоронении сына.

Отец детей Юрий Сусляк успел убежать в Абхазию. Оттуда опубликовал видеообращение.

- Существует угроза жизни моей жены. К ней подселили женщину с психическими расстройствами, которая проявляет агрессию, - говорит Сусляк. - Она находится под стражей из-за того, что избила своего мужа. Принимает лекарства и периодически у нее бывают приступы агрессии. В субботу была попытка самоубийства - разбила умывальник и порезала руки. На сегодня у Юли забрали все, что у нее было - расческу, косметику, все вещи, постельное белье.

7 июня детей перевезли из Грузии президентским самолетом. Сейчас они все в больнице Хмельницкого.