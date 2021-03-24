Убийца 7-летней Марии Борисовой признался в преступлении

62-летний Николай из села Счастливое Алешковского района Херсонской области сознался в изнасиловании и убийстве односельчанки Марии Борисовой, 7 лет. Показания начал давать на четвертый день после ареста. На тот момент уже было заключение экспертизы.

Она подтвердила, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. В квартире и на одеяле Николая также есть ДНК Марии.

Мужчина рассказал, что был сильно пьян. После совершенного прятал тело девочки. В гараже запихнул его в мешок. Завязал ремнем и веревкой и выбросил в хлев. От следственного эксперимента отказывается. Боится самосуда односельчан.

- Обыскали квартиру задержанного. Проверили его компьютер. В истории поиска были многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией, - говорит начальник областной полиции Александр Прокудин, 37 лет. - Мужчина имел четыре судимости. Трижды за избиение и одну за хулиганство. В приговоре от 2000 года говорится, что решил поквитаться с коллегой на ферме. Изнасиловал его щеткой для чистки доильных аппаратов.

Николай жил в Счастливом около 35 лет. В последнее время перебивался временными заработками, копал могилы. Держал хозяйство - гуси, кролики. Но сильно пил, говорит родственник Анатолий Довгановский.

- Из-за его любви к водке мы почти не общались. Когда выпивал - дебоширил. В страхе держал весь дом. Но когда трезвый - хороший человек, безотказный. Руки золотые имеет, - говорит Довгановский. - Семья от него сбежала в прямом смысле. Сначала сыновья уехали в Россию. А потом и жена отправилась к ним.

Результаты других экспертиз следствие еще ожидает. Если вину Николая докажут, могут посадить пожизненно.