Тигр сломал шею работнику зоопарка

В зоопарке города Мена Корюковского района на Черниговщине тигр 6-летний Шакур убил заведующего отделом хищных животных Геннадия Жуковецкого, 47 лет. Трагедия произошла днем 4 февраля, когда мужчина пришел кормить зверей.

- Геннадий работал у нас с 2009-го. Ответственный, добросовестный, аккуратный. Всегда все делал по правилам и учил этому подчиненных — у него в отделе шесть человек, — рассказывает директор Менского зоопарка Зинаида Максименко. - А в тот день нарушил технику безопасности. Вошел к тигру, не опустив шибер. Должен был убедиться, что зверь изолирован в другой секции вольера. Надо заходить вдвоем, а он был один.

Напарник Николай Гуц говорит, что кормил мелких животных и попросил Жуковецкого подождать. Но тот ушел.

- На него не похоже, чтобы забыл перекрыть тигра. Геннадий на работе никогда не пил. Шакур бросился на него и укусил за горло. Свернул шейный позвонок - вероятно, лапой или головой ударил. Фельдшер "скорой" лишь констатировал смерть, — говорит заместитель директора зоопарка Леонид Воробей.

Отогнал зверя в другой конец вольера и вытащил Жуковецкого из клетки. В полиции открыли производство за нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Шакур живет в зоопарке в паре с тигрицей Галиной. Животное спокойное, агрессии не проявляло. Мог сработать инстинкт хищника, предполагают.

- Зверь вел себя спокойно. Ему не надо быть слишком агрессивным, чтобы напасть. Для него это нормально. Человек зашел, он или испугался, или защищал территорию, — говорит главный зоолог Киевского зоопарка Марина Шквыря.

У Геннадия Жуковецкого остались жена и взрослый сын.

Медведь оторвал подростку обе руки

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