Таисия Федькина убила сына, брата и себя

17 февраля в селе Мусиевка Никопольского района на Днепропетровщине похоронили 63-летнюю Таисию Федькину, ее сына 39-летнего Александра и брата Алексея, 51 год.

Днем 15 февраля Таисия Федькина подожгла комнату, где спали мужчины, оба имели инвалидность, и повесилась на лестнице за домом. В предсмертной записке объяснила, что поступила так из-за почти 200 тыс. грн банковского долга:

"Хочу написать правду, чтоб ничего не придумывали. К сожалению, есть подлые люди, которые пользуются доверием и обманывают других. Не хочу оказаться с двумя инвалидами на улице. И как дальше жить — не знаю".

Таисия Ивановна раньше работала бухгалтером. Последнее время ухаживала за старшим сыном, у которого был детский церебральный паралич, и за братом-инвалидом. В 2017‑ом якобы по просьбе младшего сына Виталия взяла кредит под залог дома. Из него за долги должны были выселить коллекторы в день трагедии.

— Младший сын работал в кафе. Там познакомился с женщиной. Она его охмурила. Предложила взять кредит под залог дома. Говорила, что будет платить, наобещала золотые горы и обманул, — рассказывает 46-летний Александр Прокопенко, председатель Приднепровского сельского совета, куда входит Мусиевка. — Таисия Ивановна рассказывала, что ругалась с сыном. Но его просьбу выполнила. Деньги взяла, отдала его знакомой. Та не платила. Женщина сама клала какие-то суммы. Но особо не было из чего. Жили бедненько. Долга собралось около 200 тысяч гривен. Вот Таисия и не выдержала. Подожгла в доме вещи, где спали мужчины. Говорят, они угорели во сне. А сама повесилась на лестнице, которая стояла у чердака. Там ее нашла соседка.

Трагедию расследует полиция.

— Людям, которые страдают от действий коллекторов, надо обращаться в полицию. И пытаться договариваться о погашении долга с банком, — говорит адвокат Сергей Старенький, 46 лет.

— Деятельность коллекторов государство никак не контролирует. Полиция не реагирует, потому что это якобы гражданские правоотношения и нет криминала. Но это не так. О психологическом давлении и угрозах надо заявлять, - говорит Старенький. — Описывать имущество, выселять из дома могут только по решению суда. Поэтому нужно проконсультироваться с юристом, имеют ли угрозы коллекторов какую-то подоплеку. Банки, как правило, страхуют свои кредиты. И в случае неуплаты возвращают свои деньги за счет страховки. Часто идут на уступки с клиентами. Соглашаются реструктуризовать долг или отменяют начисленные проценты и штрафные санкции, чтобы человек вернул только одолженную с самого начала сумму.