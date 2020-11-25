Суд забрал внука у Елены Синявской

- Мне плохие сны снятся. Чувствую, мой мальчик в беде. Он очень воспитанный и открытый ребенок. Не представляю, как сейчас живет, - 50-летняя Елена Синявская из Мелитополя Запорожской области говорит о внуке 6-летнем Романе Ткаченко.

Воспитывала его с мужем 62-летним Валерием Ильиным после смерти единственной дочери 26-летней Кристины. Ее не стало в сентябре 2016-го после инфаркта. 2 июля мальчика забрал отец 32-летний Александр Ткаченко - по решению Верховного Суда Украины. Теперь Роман живет с ним в Киеве.

Забирали ребенка со скандалом. Мальчик был на руках у деда. Ухватился за него и не хотел отпускать. Валерию Александровичу позволили ехать с внуком. Но по дороге избили и выбросили из машины. Мужчина два месяца лечился. Романа с тех пор Синявские не видели.

- Моя дочь с Александром женились семь лет тому назад. Некоторое время жили в Киеве. Домой Кристина вернулась беременная. Говорила, что муж не очень хорошо к ней относился, - рассказывает Елена Александровна. - Впоследствии и он приехал. Почти четыре месяца жил за наш счет, нигде на работал. Кристина ходила на работу даже в интересном положении. Через два месяца после рождения Романа зять собрал вещи и сказал, что едет в Киев. Мол, там выше зарплата. Стал реже звонить. Денег не хватало, у малыша была аллергия. Нужно было специальное питание. Просьбы дочери о помощи игнорировал. В 2016-ом они развелись. Кристина подала на алименты, но от уплаты Александр уклонялся. Как только исполнительный лист приходил на предприятие, сразу увольнялся. Дочь собирала документы, чтобы лишить его отцовства, но не успела.

Когда Кристина умерла, Елена Александровна пыталась связаться с бывшим зятем. Но не смогла, потому что ее номер был у него в "черном списке".

- Я обратилась в органы опеки. За месяц зятя разыскали. Я была рада, что Роман будет иметь отца, - продолжает Елена Синявская. - Александр приехал к нам, но даже не подошел к сыну. Зато в тот день заказал копию свидетельства о смерти, чтобы получать пенсию по потере кормильца. Я этих денег не видела - на содержание ребенка он ни копейки не давал. Не ездил к сыну ни на день рождения, ни на другие праздники. В 2017 году впервые за три года привез подарок - самокат.

Через суд хотела лишить Александра родительских прав. Мелитопольский горрайонный суд постановил, что ребенок должен жить со мной, но родительских прав зятя не лишили. Апелляционный суд Запорожской области решил обратное - внук должен жить с отцом. Я обращалась за помощью в службу опеки, к мэру, писала уполномоченному президента по правам детей - без толку. Где Рома сейчас - не знаю. По указанному адресу не живет.

Александр Ткаченко работает в фирме интернет-провайдера. Ситуацию не комментирует и запретил это делать другим.

Его мать Жанна Ткаченко говорила, что ребенка хотят лишь обследовать, когда Романа забирали. Не унаследовал ли болезнь, от которой умерла Кристина. Уверяла, что алименты сын платил. Также готов компенсировать расходы за шесть лет воспитания мальчика.

Работники службы по делам детей проверили жилищно-бытовые условия Ткаченко. На работе его характеризуют положительно. В результате комиссия из 15 человек - юристы, медики, психологи - пришла к выводу, что отец имеет право воспитывать сына.

- Дело прошло все инстанции. Мы несколько лет посещали семью и пытались примирить стороны. Теперь есть решение суда и его нужно выполнять, - говорит Ольга Прокопенко из службы по делам детей Мелитополя.