Около четырех утра 9 октября на шестом арсенале Министерства обороны взорвался склад боеприпасов. Он расположен возле поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области. Ежесекундно врывалось по два-три снаряда. Спасатели и волонтеры организовали эвакуацию людей. Кто имел машины, ехал своим ходом. На утро возле поселка приостановили автомобильное и железнодорожное сообщение. Ограничили воздушное пространство в радиусе 30 км.

— Склад боеприпасов подорвали в четырех местах. Это указывает на диверсию, — говорит заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил 58-летний Родион Тимошенко. — Загорелись пять хранилищ. Это не больше 10 процентов арсенала. Гасить огонь мешала высокая задымленность и взрывы. Под вечер пожар удалось локализовать.

На складах хранились дефицитные снаряды, которые не производят в Украине. Лежали под открытым небом, по словам народного депутата Антона Геращенко, 39 лет:

— Украина в который раз потеряла стратегический запас боеприпасов, который стоит сотни миллионов долларов. Взорвались снаряды для 122-миллиметровых гаубиц, реактивных систем "Град".

Важные боеприпасы вывезли задолго до пожара на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения, отрицает министр обороны 53-летний Степан Полторак.

Следователи имеют несколько версий причины взрывов на арсенале. Первая — диверсия, вторая — несоблюдение правил пожарной безопасности, третья — преднамеренный поджог, чтобы скрыть разворовывание боеприпасов.

Взрывами повредило больше 70 домов. В райцентре и прилегающих селах выключили газоснабжение.

— Масштаб разрушений устанавливаем. Убытки возместят людям из государственного бюджета, — говорит заместитель главы Черниговской облгосадминистрации Наталия Романова.

Восемь приемных пунктов обустроили в помещениях школ, домов культуры, детсадов Ичнянского, Прилуцкого, Бахмачского, Нежинского районов Черниговской области.

Людей обеспечили горячим питанием, медицинской и психологической помощью. Около 500 человек приняли в Нежине. Там на центральной площади перед горсоветом поставили палатку. Возле нее круглосуточно дежурят волонтеры.

— Людей начали принимать с пяти утра. Сначала радовались, что добрались в спокойное место. Потом за головы хватались, что оставили открытыми дома, хозяйство, — рассказывает волонтер 64-летняя Тамара Стратилат.

Возле палатки стоят больше 20 пакетов с гуманитарной помощью, которую принесли местные жители.

— Это за час собралось. Несут весь день: кто теплую одежду, кто продукты. Заказали автобус, чтобы все развезти людям. Но вещей оказалось настолько много, что и двух грузовиков не хватило. Девочка лет четырех с мамой пришла, чтобы отдать своего любимого пингвинчика, — Тамара Стратилат показывает на игрушку, которая выглядывает из белой сумки.

Возле штаба эвакуации стоит 26-летний Михаил Колотило в оранжевой куртке с сигнальными лентами. Он — врач интенсивной терапии Черниговского областного кардиологического диспансера.

— Это должен был быть мой первый день отпуска, — говорит. — Но сейчас на волонтерских принципах осматриваю больных, которых эвакуировали из Ичнянской больницы. Из-за нервов у них обострились проблемы с сердцем, поднялось давление.

Людей с места эвакуации принимают в школе №17, расположенной в паре километров от штаба. На первом этаже перед входом учителя регистрируют прибывших.

— В 5:25 приняли первого человека. Всего — больше 120 человек. До вечера осталась половина. Их на ночевку позабирали наши технички, родители учеников, — рассказывает директор школы 54-летняя Татьяна Власенко. — Для женщин с детьми в одном из классов поставили кровати. Также в спортзале постелили татами (ковры для занятий дзюдо. — ГПУ), всем дали одеяла, подушки.

Учебу в школе приостановили. На стенах расклеили листки с указаниями: туалет, комната для эвакуированных, место для зарядки телефонов.

По ступеням спускается 47-летняя Валентина из Ични. Темные с сединой волосы собраны в хвост. За руку ведет сына 6-летнего Дмитрия.

— Ему бы носки свеженькие. Потому что ноги потом провонялись, — обращается к Татьяне Федоровне.

— Сейчас организуем. Там столько нанесли, что всем хватит, —отвечает директор школы.

— Нас хорошо приняли, — говорит Валентина. — Еды аж слишком много. Приехала сюда с детьми. Больше всего переживала, что корова некормленная осталась. А днем невестка с братом проскочили домой. Накормили скот, подоили. Я спокойна, — смеется.

Рукой прикрывает рот. Спереди у нее нет нескольких зубов.

— Ты не испугался ночью? — спрашиваю мальчика.

— Тут халасо. Каклету ел, канфету, цяй, — прижимается к матери.

Несколько женщин говорят по телефону в спортзале, где обустроили ночлег. Попахивает валерианкой.

— Кому тут уже плохо? — спрашивает женщина с круглыми золотыми сережками в ушах.

— Вон у женщины сердце прихватило, — мужчина в военных штанах кивает в сторону дородной женщины лет 65. Она, скрестив на груди руки, лежит на боку. — Люди разное балакают. Говорят, могли диверсанты взорвать. В прошлом году на посту ребята сбивали беспилотник. А это недавно видели еще один, говорят.

— Ожидал, что у нас такое устроят. У меня давно собран тревожный чемоданчик, — говорит Иван из Ични. — Там одежда, документы. Люди погреба поукрепляли, чтобы пережить в своем дворе бомбежку и никуда не убегать.

— На военбазе никакого контроля не было, — к стенке прислоняется полная женщина лет 30. — Может, торговали боеприпасами и специально взрыв подстроили, чтобы недостачу скрыть.

На одеяле сидит жительница Грабово, что в 5 км от арсенала. Представляется Зинаидой. Фамилию просит не указывать.

— Весь день плачу. Дома свекровь 90 лет осталась и сын, чтобы за ней присмотреть. Забрать не могли, потому что парализованная, — плачет. — Взрывная волна повырывала нам двери, стекла из окон повылетали. Сын весь день в погребе просидел. Как все началось, в Ичне машина ездила людей собирала. А у нас даже тревогу не объявили. Если бы не свое авто — погибай на месте.

Как добрались до Нежина, мне позвонили люди из села. Рассказали, что к соседям залетел снаряд в дом. Внутри все выжгло. Больше всего досталось Августовке. Там четыре дома сгорели.

В школу заходит местная Ольга Николаевна, 57 лет. В руках — два заполненных доверху пакета.

— Печенья, пирог испекла. Думаю, нужно чего-то домашнего людям к чаю. Консервирования кулек набрала, — говорит.

Во дворе общаются двое мужчин и три женщины.

— Мы второй раз приехали. Сразу ночью. Потом позвонили знакомые. Сказали, что все спокойно, — рассказывает Лилия из Ични. — Вернулись, а город, как мертвый. Ни магазины, ни аптеки не работают. Под вечер снова начало бухать. Полицейские ездили по улицам и кричали в рупор: выезжайте! Вот мы и послушались. Ничего с собой не брали. Надеемся, утром будем дома.

К школе подъезжает такси. Водитель 29-летний Сергей говорит, от четырех утра за рулем.

— Забирал людей из сел в 15–18 километрах от Ични. Сейчас туда въезды перекрыли полицейские. Разве что по полям можно проскочить, — объясняет. — Ночью на дороге страшные тянучки были. В четыре колонны ехали. Сделал четыре рейса. Брал по тарифу — 10 гривен за километр.

На утро 11 октября пожар на арсенале погасили. На двух площадках, где длится тление, раздаются один-два взрыва в час. Личный состав возвращается в военную часть, люди —в дома. В населенных пунктах начинают восстанавливать коммуникации, электро- и газоснабжение, сообщил Алексей Чернобай из Министерства обороны Украины.

12 500 людей эвакуировали из города Ичня и 30 прилегающих сел Черниговской области из-за взрывов на складе боеприпасов на шестом арсенале Минобороны. Из ближайших к зоне поражения поселков Дружба и Августовка вывезли всех жителей. Из Ичнянской центральной районной больницы эвакуировали 163 пациента — в лечебные заведения Парафиевки.

Взрывались восемь складов

С 1991 года в Украине было 10 крупных пожаров на восьми складах с боеприпасами. Погибли 10 людей.

Трижды горел арсенал Вооруженных сил возле Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области. В последний раз — 27 августа 2006-го.

22 сентября в прошлом году загорелись склады возле села Новоянисоль Никольского района на Донетчине, в 34 км от Мариуполя. Причиной стало возгорание сухой травы.

28 сентября 2017-го взорвался 48-й арсенал Минобороны в райцентре Калиновка на Виннитчине. Там хранили 188 тыс. боеприпасов — больше всего в Украине. Эвакуировали почти 30 тыс. людей. Огонь гасили больше двух суток.

Также горели склады в Бахмуте на Донетчине, в селе Цвитоха Славутского района на Хмельнитчине, в райцентрах Лозовая и Балаклея Харьковской области. Детонировал временный склад с боеприпасами в райцентре Сватово на Луганщине.