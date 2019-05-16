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пятница, 17 мая 2019 07:35

Самодельная граната убила трех человек

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5 мая в селе Вильне Макаровского района Киевской области от самодельной взрывчатки погибли трое мужчин - братья 26-летний Олег и 29-летний Эдуард Скрипники, их товарищ Владислав Тимощук, 22 года.

- Все произошло в доме, где жили мои ребята. На рассвете собирались на рыбалку. Вон сколько удочек приготовили, - показывает в угол комнаты мать погибших братьев 59-летняя Людмила Скрипник. Там сложены пять удочек и сак. - Видно, хотели глушить рыбу тротилом.

Олег Скрипник - младший сын Людмилы Яковлевны. Единственный из погибших имел семью. Остался 4-летний мальчик.

- Олежка вот здесь лежал. Ни груди, ни рук, половина лица черного, - ведет в крайний угол комнаты женщина. Вокруг следы крови, осколки стекла. - Вовка (старший сын Людмилы. - ГПУ) накрыл брата одеялом. Я потеряла сознание, когда это увидела. Хоронили сына в закрытом гробу.

- Он в АТО дважды ездил, - говорит 27-летняя Лилия Скрипник, жена Олега. - Отслужил два года. Я его у Бога вымолила, чтобы вернулся оттуда живой. А здесь не уберегли. Никто не знал, что у него есть такие опасные вещи.

Первыми взрыв услышала семья Владимира Скрипника. Они с женой и четырьмя детьми спали в соседней комнате.

- Муж сразу же побежал туда. Мне нельзя такое видеть, потому что беременна. Вызвали "скорую". Забрала детей и быстренько завела их к соседке, - вспоминает Алена, жена Владимира.

22-летнему Владиславу Тимощуку оторвало руки. Умер на следующий день. Еще через два дня в больнице остановилось сердце Эдуарда. Его сильно покалечило осколками.

- Я учила этих ребят. Хорошие были - активные, умные, добрые. В обучении не отставали, - рассказывает 35-летняя Светлана Медведчук, учительница местной школы. - Владик в октябре прошлого года вернулся из армии. Говорил, трудно там было, но держался. Олег - всегда милый, приветливый. Эдик - серьезный и шустрее.

На момент взрыва тротил был в руках Олега.

- Обвинять кого-то одного нельзя, - добавляет учительница. - То, что Олег пришел из АТО - для меня не показатель. Сейчас взрывчатку может достать каждый.

Автор: Маргарита МОРОК
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