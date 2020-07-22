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четверг, 23 июля 2020 07:16

"С топором за людьми бегал. Кто же против него пойдет?"

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В городе Звенигородка Черкасской области 33-летний Артем Заболотный издевается над соседями. Те говорят, что он торгует наркотиками и употребляет их. Несколько раз были свидетелями, когда обыскивали его квартиру. Из-за этого конфликтуют.

В начале весны врачу 56-летнему Петру Бондаренко подожгли гараж. Медик заявил в полицию. На следующий день под его авто Заболотный разложил недогоревшие доски и собирался развести костер. Соседи помешали.

— Гараж сгорел. Думаю, это Артем сделал, — рассказывает Бондаренко. - Но за руку не поймал. Перед этим я был понятым, когда его квартиру обыскивали. Трудно понять, что творится в его голове. Конфликтует со всеми соседями. Те говорят, Артем наркотиками торгует. Клиенты к нему ходят ежедневно. Люди не выдерживают, вызывают полицию. Но она ничего не может сделать. Поэтому местные Артема боятся.

Большинство из жильцов многоквартирного дома рассказывать о конфликтах с Артемом не хотят.

— Каждый переживает за свою семью, — говорит местная жительница, называться отказывается. — Знакомой он угрожал оружием. Кричал, что застрелит. С топором за людьми бегал. Окно одной женщине ружьем разбил. Кто же против него пойдет? Нам здесь еще жить. Если он своих родителей не жалеет, то нас тем более.

Артем Заболотный безработный. Раньше работал таксистом в Звенигородке. До этого учился в аграрном университете Белой Церкви. Вуз бросил. Его мать на пенсии. Отец расчищает колодцы. Живут на первом этаже через стену от квартиры сына.

— Все началось лет шесть-семь тому назад. Не доучился в университете. Сейчас жизни нет, - рассказывает мать Надежда Заболотня, 69 лет. Разговариваем на крыльце. Позади нее разбито окно. Входные двери изрублены. — Топором отрубил нам газовую трубу, чтобы не могли кушать варить. Камнями разбил оконное стекло на веранде. Почему так сделал — не знаю.

Родители пытались лечить наркозависимость сына — бесполезно.

— Пытались лечить в Смеле дважды, — продолжает Надежда Заболотная. — Полиция привозила, а в крови каким-то образом ничего не находили. Хотя я же знаю, что он наркоман. Как-то приезжал КОВД из Черкасс. Изъяли более 100 упаковок наркотиков и оружие. После этого сын обещал сжечь понятых. Хотелось бы все-таки вылечить. Но вижу, что все без толку. Я устала бояться. Жаль людей, которым он делает зло. Пусть бы посадили.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
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Дата
23
июля

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