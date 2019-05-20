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вторник, 21 мая 2019 07:20

С Лозинского сняли судимость

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Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с бывшего нардепа-"бютовца" 56-летнего Виктора Лозинского.

Его посадили в 2011-м за убийство егеря 53-летнего Валерия Олийныка из села Грушка Благовещенского - тогда Ульяновского - района Кировоградской области. За решеткой должен был отсидеть 15 лет. Лозинскому дважды смягчали приговор. В апреле 2016-го вышел на свободу по "закону Савченко", когда один день в СИЗО считается за два.

Заявление о досрочном снятии судимости экс-нардеп подал в суд в апреле в этом году. 6 мая его удовлетворили. В частности, из-за положительной характеристики Лозинского после досрочного освобождения. Об этом говорится в судебном постановлении:

"Его деятельность была направлена на создание и работу новых предприятий, организацию производства, связанного со сферой сельского хозяйства. Он неоднократно оказывал волонтерскую помощь бойцам в зоне АТО, образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам. Это дает основания полагать, что осужденный доказал свое исправление".

Также в решении суда значится, что со дня досрочного освобождения экс-нардепа прошло более трех лет. Это - больше половины срока погашения судимости за тяжкое преступление.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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