Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой повесился в изоляторе

 
Ексклюзивы
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 315
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 243
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 630
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 927
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
4 Просмотров: 531
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 351
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 756
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 216
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 900
Фото
Все фото
5
3
3
4
3
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Бывшего министра подозревают в убийстве
Бывшего министра подозревают в убийстве
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 315
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1107
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 945
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1971
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 180
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 07:26

Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой повесился в изоляторе

  Комментировать

В Херсонском следственном изоляторе повесился 62-летний Николай из села Счастливое Алешковского района 23 апреля. Был единственным подозреваемым по делу об изнасиловании и убийстве односельчанки 7-летней Марии Борисовой.

В изоляторе сидел с 14 марта. Ему грозило пожизненное заключение. В камере вел себя спокойно - не нарушал режим, от еды не отказывался, с сокамерником не конфликтовал. Вроде дождался, когда тот уснет. Порвал постель, сделал из нее веревку, привязал к оконной решетке и покончил с собой.

Причастность Николая к преступлению доказывали многочисленные экспертизы. Впоследствии сам признался в содеянном.

- Следственные действия продолжаются. По их завершении досудебное следствие по делу закроют из-за смерти подозреваемого. Провели ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую. Ее результатов еще нет. Был ли подозреваемый вменяем - сообщим позже, - говорит Татьяна Скуба из областной полиции.

Мария Борисова исчезла 7 марта - играла со старшим братом и соседскими детьми на улице. Домой не вернулась. Тело девочки нашли 11 марта. Ее изнасиловали и задушили, установила экспертиза. Тело запихнули в мешок и выбросили в недостроенном сарае недалеко от дома. На подозреваемого вышли в день похорон девочки - 13 марта. Он вскрыл себе вены. Тогда его спасли оперативники, которые пришли опросить мужчину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой повесился в изоляторе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

От сильнейшего на Кавказе землетрясения погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 11241
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 7254
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6912
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 5724
Росйський блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Росйський блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 3240
Скандалы
"Думала, у кого можно занять деньги для выкупа. Но никто не звонил"
"Думала, у кого можно занять деньги для выкупа. Но никто не звонил" Просмотров: 108
Гербицидов украли на полтора миллиона гривен
Гербицидов украли на полтора миллиона гривен Просмотров: 9
Владислав Юзвик застрелился из-за 25 тысяч гривен долга
Владислав Юзвик застрелился из-за 25 тысяч гривен долга Просмотров: 5949
За истязание майдановцев дали девять лет тюрьмы
За истязание майдановцев дали девять лет тюрьмы Просмотров: 81
"Вещи несли по лестнице, или выбрасывали из окна"
"Вещи несли по лестнице, или выбрасывали из окна" Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Летом газ для населения не подешевеет
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
Голосов: 531
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть