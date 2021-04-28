Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой повесился в изоляторе

В Херсонском следственном изоляторе повесился 62-летний Николай из села Счастливое Алешковского района 23 апреля. Был единственным подозреваемым по делу об изнасиловании и убийстве односельчанки 7-летней Марии Борисовой.

В изоляторе сидел с 14 марта. Ему грозило пожизненное заключение. В камере вел себя спокойно - не нарушал режим, от еды не отказывался, с сокамерником не конфликтовал. Вроде дождался, когда тот уснет. Порвал постель, сделал из нее веревку, привязал к оконной решетке и покончил с собой.

Причастность Николая к преступлению доказывали многочисленные экспертизы. Впоследствии сам признался в содеянном.

- Следственные действия продолжаются. По их завершении досудебное следствие по делу закроют из-за смерти подозреваемого. Провели ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую. Ее результатов еще нет. Был ли подозреваемый вменяем - сообщим позже, - говорит Татьяна Скуба из областной полиции.

Мария Борисова исчезла 7 марта - играла со старшим братом и соседскими детьми на улице. Домой не вернулась. Тело девочки нашли 11 марта. Ее изнасиловали и задушили, установила экспертиза. Тело запихнули в мешок и выбросили в недостроенном сарае недалеко от дома. На подозреваемого вышли в день похорон девочки - 13 марта. Он вскрыл себе вены. Тогда его спасли оперативники, которые пришли опросить мужчину.