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четверг, 18 февраля 2021 07:20

Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой вышел из-под стражи

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Подозреваемого в убийстве добровольца батальона "Киев-2" 34-летней Амины Окуевой 57-летнего Игоря Редькина отпустили под домашний арест. Такое решение принял Апелляционный суд Киева 14 февраля.

Редькин был под стражей с 12 января 2020 года. Его ДНК следователи обнаружили на оружии, которое нашли недалеко от места преступления. Он свою причастность не признает. Говорит, что у него есть алиби. Мол, сигнал его телефона был в другом месте.

- За год меня никто не опросил, - говорит Редькин во время заседаний.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017-го около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области.

Неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором ехала с мужем 38-летним Адамом Осмаевым - командиром добровольческого батальона им. Джохара Дудаева. Он был за рулем, получил ранение. В Амину попали шесть пуль.

Игорь Редькин родом из Дагестана. Долгое время жил в Украине, имел бизнес в IТ-компании. Был членом преступной группировки, которая убивала людей, по данным следствия. Куратором этой группы считают бизнесмена Сергея Константинова. Он в розыске.

В сентябре 2019-го полиция задержала Редькина и шестерых членов группировки по подозрению в двух убийствах. В начале 2020-го следствие установило причастность Редькина к убийству Окуевой. Кроме его ДНК, на оружии были и другие следы. Кому принадлежат - неизвестно. Все подозреваемые были под стражей. Впоследствии Шевченковский райсуд Киева отпустил их под домашний арест и личное обязательство.

Пять лет тюрьмы за организацию и участие в массовых беспорядках возле Олешковского районного совета Херсонской области в ​​мае 2018-го получил 43-летний Сергей Торбин. Такой приговор вынес Каховский райсуд Херсонской области 9 февраля.

27 января Торбин заключил соглашение с прокурором о признании виновности и согласился сотрудничать со следствием.

Он отбывает наказание за смертельное нападение на проукраинскую активистку Екатерину Гандзюк в июле 2018-го. Был координатором. Нашел четырех знакомых, которые облили Екатерину серной кислотой. За это получил 6,5 года тюрьмы.

Автор: Анна БОВА
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Дата
18
февраля

Революция достоинства - что нужно знать об адском противостоянии в центре Киева

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