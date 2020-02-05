Пластического хирурга расстреляли возле дома

В Киеве неизвестный расстрелял пластического хирурга 42-летнего Андрея Сотника вечером 2 февраля. Стрелок ждал жертву между домами №117 и 119 по ул. Саксаганского. Там врач с семьей снимал квартиру.

Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как врач пытается спастись: забегает в арку между домами. Его преследует неизвестный. Когда до подъезда остается несколько метров, Андрей Сотник падает от выстрела в спину. Киллер делает контрольный выстрел в голову и убегает.

Убийца возрасте до 35 лет, высокий, с бородой, зафиксирован на видео.

Андрей Сотник родом из Донецка. Там окончил аспирантуру по специальности "хирургия" Института неотложной и восстановительной хирургии им. Владимира Гусака. Специальность пластического хирурга получил в Донецком национальном медицинском университете имени Максима Горького. Работал хирургом областной травматологической больницы и врачом-хирургом в косметологической больнице.

С началом боевых действий на Донбассе с семьей переехал в Киев.

Был генеральным директором одной из частных клиник эстетической косметологии. Работал там вместе с женой 37-летней Юлией Борзых. Накануне трагедии супруги вернулись из Парижа, с профильной конференции. 1 февраля праздновали 11-летие сына. Кто мог расправиться с мужем, жена не знает.

В полиции проверяют несколько версий. Убийство из-за личной неприязни, связанной с профессиональной деятельностью. Также работают над версией об убийстве с целью мести и ограбления. Знакомые отзываются об Андрее Сотнике исключительно положительно. Говорят, был добрым, искренним, профессионалом своего дела. Коллеги погибшего не верят, что Сотнику мог отомстить кто-то из недовольных пациентов.

— Он выполнял реконструктивные операции — убирал рубцы, восстанавливал ушные раковины. Имел опыт травматолога. Но более известным был среди косметологов — делал инъекции красоты и различные процедуры, — говорит Роман Левицкий, коллега Сотника.

Соседи говорят, что в вечер трагедии видели возле дома двух мужчин — ходили, словно кого-то ждали. Полицейские проверяют видео со всех камер наблюдения и опрашивают свидетелей.