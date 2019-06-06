"Павел бил, душил и ту Лену, и ту девочку"

Королевский районный суд Житомира арестовал на два месяца 41-летнюю Елену Клусенко и 50-летнего Павла Макарчука. В августе прошлого года они убили и сожгли свою дочь 5-летнюю Дарину. Останки выбросили в реку в селе Листвин Овручского района Житомирской области.

Полицейским об убийстве рассказал старший сын Елены.

В село сразу выехала полиция и социальные службы. Но хозяева никого в дом не пускали, - рассказывает Артем Лысогора из полиции Житомирщины. — Показали в окно младшего сына, которого нарядили в девичью одежду. Вроде Даша. Соцработники узнали, что это не она. Мы силой зашли в дом. После этого родители признались.

Суд избирал меру пресечения для Елены 29 мая.

— Я не совершала преступление вместе с ним, — говорит на суде женщина. — Павел стукнул Дашу, и она упала на жопку. Затем спряталась под кроватью. Я ей говорю: "Молчи, доченька. Он сейчас заснет, и ты пойдешь спать". Это было около девяти вечера. Когда муж заснул, она вылезла и легла на кроватку. Я ее укрыла.

— Говорила, что у нее болит голова. Я утром увидела — синяк, — женщина хватается руками за лицо. Плачет, но плакать не получается. — Позвала мужа. Кричу: "Что ты наделал?! Давай "скорую " вызывать". А он: "Сиди в доме, я сам справлюсь". Забрал дочь и вышел. Потом я его спросила: "Где ты ее дел?", а он: "В печи сжег". И все! Я просто не сказала никому, в этом моя вина.

Дарья вернулась в Листвин за 4 месяца до гибели. До того жила в доме семейного типа в Житомире.

— Дашенька попала в нашу семью 12 мая 2015 года, — говорит приемная мама 56-летняя Наталья Коберник. — В год она оказалась в Овручской районной больнице. Ее изымали у родителей с целью установить инвалидность — у нее был паралич верхних конечностей. А тогда установили еще и побои.

Наталья с мужем воспитывают сирот с 2006 года. С тех пор занимались 22 сиротами. Сейчас имеют восемь воспитанников.

— В течение семи месяцев никто из больницы Дашу не забирал. Тогда ей присвоили статус ребенка, лишенного родительского попечения, — продолжает женщина. — В Житомире и области искали ей родителей. Предложили нам. Мы дали согласие на знакомство. Когда она протянула ко мне свои ручки с кровати — решили ее забрать.

Ребенок был в ужасном состоянии. Синяки уже зажили, но вес — семь килограммов. Мы сразу ее обследовали, поставили на учет к неврологу. Прошли 12 специальных курсов реабилитации. На море возили каждый год. Она прожила с нами почти три года.

В 2018 году Апелляционный суд Житомирской области вернул Дарью Макарчук биологическим родителям.

— Дело в том, что Даша не имела статуса "лишенной родительского попечения". Это было решение Овручского районного совета, а не суда. У родителей было время подумать и потом они могли забрать ребенка. Если они не забирали его в течение года, то чиновники должны были подать в суд на лишение их родительских прав. Но этого не сделали. Хотя я звонила, просила — мы хотели Дашу усыновить. Когда представители райсовета наконец подали заявление в суд, начали подключаться активисты. Им почему-то было очень выгодно развалить наш дом семейного типа. Они всякими способами помогали Елене Клусенко вернуть Дашу.

Мужа Натальи Коберник обвинили в изнасиловании девочки.

- Это больная фантазия этих псевдоактивистов, - уверяет Наталья Коберник. — Они это придумали, потому что Даша иногда ходила в подгузниках. Мол, у нее недержание кала, потому что ее насилуют неестественным способом. Но ребенок был инвалидом. Она не могла четко определить, что она хочет в туалет. Поэтому на ночь надевали ей подгузник.

Полиция проверила заявления активистов, изнасилование не подтвердилось. 12 апреля прошлого года Дарью вернули биологическим родителям. Семью охарактеризовали как ставшую на путь исправления. С учета социальных служб сняли.

- Даша не хотела идти ужасно — вспоминает Наталья Коберник. — За нас цеплялась, оторвать было невозможно. Были и социальные работники. Плакали все, кроме этой мамы. Она схватила Дашу и тащила, как какую-то вещь. В машину закинули, сверху игрушку на нее положили и поехали в село.

Наталья ведет к комоду в коридоре, открывает ящики. Каждый из них заполнен детской одеждой.

- Это все Дашеньку ждало: трусики, перчатки, носки, шапочка на бассейн. Думали, летом будет снова с нами, — женщина поправляет на голове черную косынку.

У Елены Клусенко пятеро детей. Двое взрослых сыновей от первого брака живут в поселке Черняхов недалеко от Житомира.

Еще трое детей родились в гражданском браке с Павлом Макарчуком: Дарья, 3-летний Миша и 2-летний Андрей.

— Родители не заботились о Даше, злоупотребляли алкоголем. Мы ходили к ним, предупреждали, что ребенка заберем, — говорит Николай Хилевич, 43 года, староста Листвина. — Родители немного взялись за ум. Пить перестали, в доме навели порядок. Папа устроился на работу лесорубом. После Даши у них еще двое детей родилось.

Но в дом нас не пускали. Показывали ребенка только через окно. Только теперь стало ясно, что просто сыну резинку на голову цепляли и говорили махать левой ручкой. Чтобы все было, как Даша.

Деревянный дом Макарчука на окраине села. Хата большая, но заброшенная, с облепленными окнами. У крыльца заваленный объедками стол.

— Они в дом никого не пускали, — выглядывает из-за соседней калитки соседка Ольга. На голове завязан потрепанный платок. Шепелявит. — Закроются в доме, никого не пускают. Девочку мы не видели после того, как ее из Житомира привезли. Один день она на лавочке посидела и все. Одежды девичьей во дворе, чтобы сушилась, тоже не видели.

Трава во дворе давно не кошена.

— Им не ребенок, а пенсия нужна была. Она же немного инвалид с рукой. Павел бил, душил Лену и ту девочку, еще тогда, когда она была маленькая. В селе разговоры ходят, что он ее избил, закопал. Потом откопал, расчленил и три дня сжигал. Была ли еще жива, неизвесно.

За то время, когда ребенок снова жила с родителями, представители социальных служб дважды приезжали туда.

— Не знаю, сколько надо иметь в сердце жестокости, чтобы три дня сжигать своего ребенка в печи, — плачет Наталья Коберник. — На этой печи варить себе есть, греться ею и просто жить в этом доме. Они психопаты, на судах вели себя ужасно. Кричали, матерились.

Павлу Макарчуку и Елене Клусенко грозит пожизненное заключение.

60 дней ареста дал Королевский районный суд Житомира обоим родителям Дарьи Макарчук. Также запретил вносить залог за них на время следствия. Подозреваемых отправили в Житомирский следственный изолятор.

Полиция не реагировала на заявления

Прокуратура открыла производство по факту служебной халатности работников Службы по делам детей Королевского района Житомира. Они должны были контролировать выполнение родительских обязанностей Еленой Клусенко.

- Мы не понимаем, как так случилось, что ребенка вернули, не видя его, - говорит Лидия Вишневская из службы по делам детей. — В феврале этого года я лично писала заявление в полицию, что ребенка не показывают. Но реакции не было. Потому что семья на учете не состояла, через суд с них сняли статус кризисной семьи.