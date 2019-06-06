"Павел бил, душил и ту Лену, и ту девочку"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому сказали об ошибке
Зеленскому сказали об ошибке
Просмотров: 2854
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 31647
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 360
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 306
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1872
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2898
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5328
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3564
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2205
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7668
Фото
Все фото
6
5
3
3
3
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Двух студенток нашли убитыми
Двух студенток нашли убитыми
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 2394
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 333
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 495
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1035
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 207
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 07:20

"Павел бил, душил и ту Лену, и ту девочку"

  Комментировать

Королевский районный суд Житомира арестовал на два месяца 41-летнюю Елену Клусенко и 50-летнего Павла Макарчука. В августе прошлого года они убили и сожгли свою дочь 5-летнюю Дарину. Останки выбросили в реку в селе Листвин Овручского района Житомирской области.

Полицейским об убийстве рассказал старший сын Елены.

В село сразу выехала полиция и социальные службы. Но хозяева никого в дом не пускали, - рассказывает Артем Лысогора из полиции Житомирщины. — Показали в окно младшего сына, которого нарядили в девичью одежду. Вроде Даша. Соцработники узнали, что это не она. Мы силой зашли в дом. После этого родители признались.

Суд избирал меру пресечения для Елены 29 мая.

— Я не совершала преступление вместе с ним, — говорит на суде женщина. — Павел стукнул Дашу, и она упала на жопку. Затем спряталась под кроватью. Я ей говорю: "Молчи, доченька. Он сейчас заснет, и ты пойдешь спать". Это было около девяти вечера. Когда муж заснул, она вылезла и легла на кроватку. Я ее укрыла.

— Говорила, что у нее болит голова. Я утром увидела — синяк, — женщина хватается руками за лицо. Плачет, но плакать не получается. — Позвала мужа. Кричу: "Что ты наделал?! Давай "скорую " вызывать". А он: "Сиди в доме, я сам справлюсь". Забрал дочь и вышел. Потом я его спросила: "Где ты ее дел?", а он: "В печи сжег". И все! Я просто не сказала никому, в этом моя вина.

Дарья вернулась в Листвин за 4 месяца до гибели. До того жила в доме семейного типа в Житомире.

— Дашенька попала в нашу семью 12 мая 2015 года, — говорит приемная мама 56-летняя Наталья Коберник. — В год она оказалась в Овручской районной больнице. Ее изымали у родителей с целью установить инвалидность — у нее был паралич верхних конечностей. А тогда установили еще и побои.

Наталья с мужем воспитывают сирот с 2006 года. С тех пор занимались 22 сиротами. Сейчас имеют восемь воспитанников.

— В течение семи месяцев никто из больницы Дашу не забирал. Тогда ей присвоили статус ребенка, лишенного родительского попечения, — продолжает женщина. — В Житомире и области искали ей родителей. Предложили нам. Мы дали согласие на знакомство. Когда она протянула ко мне свои ручки с кровати — решили ее забрать.

Ребенок был в ужасном состоянии. Синяки уже зажили, но вес — семь килограммов. Мы сразу ее обследовали, поставили на учет к неврологу. Прошли 12 специальных курсов реабилитации. На море возили каждый год. Она прожила с нами почти три года.

В 2018 году Апелляционный суд Житомирской области вернул Дарью Макарчук биологическим родителям.

— Дело в том, что Даша не имела статуса "лишенной родительского попечения". Это было решение Овручского районного совета, а не суда. У родителей было время подумать и потом они могли забрать ребенка. Если они не забирали его в течение года, то чиновники должны были подать в суд на лишение их родительских прав. Но этого не сделали. Хотя я звонила, просила — мы хотели Дашу усыновить. Когда представители райсовета наконец подали заявление в суд, начали подключаться активисты. Им почему-то было очень выгодно развалить наш дом семейного типа. Они всякими способами помогали Елене Клусенко вернуть Дашу.

Мужа Натальи Коберник обвинили в изнасиловании девочки.

- Это больная фантазия этих псевдоактивистов, - уверяет Наталья Коберник. — Они это придумали, потому что Даша иногда ходила в подгузниках. Мол, у нее недержание кала, потому что ее насилуют неестественным способом. Но ребенок был инвалидом. Она не могла четко определить, что она хочет в туалет. Поэтому на ночь надевали ей подгузник.

Полиция проверила заявления активистов, изнасилование не подтвердилось. 12 апреля прошлого года Дарью вернули биологическим родителям. Семью охарактеризовали как ставшую на путь исправления. С учета социальных служб сняли.

- Даша не хотела идти ужасно — вспоминает Наталья Коберник. — За нас цеплялась, оторвать было невозможно. Были и социальные работники. Плакали все, кроме этой мамы. Она схватила Дашу и тащила, как какую-то вещь. В машину закинули, сверху игрушку на нее положили и поехали в село.

Наталья ведет к комоду в коридоре, открывает ящики. Каждый из них заполнен детской одеждой.

- Это все Дашеньку ждало: трусики, перчатки, носки, шапочка на бассейн. Думали, летом будет снова с нами, — женщина поправляет на голове черную косынку.

У Елены Клусенко пятеро детей. Двое взрослых сыновей от первого брака живут в поселке Черняхов недалеко от Житомира.

Еще трое детей родились в гражданском браке с Павлом Макарчуком: Дарья, 3-летний Миша и 2-летний Андрей.

— Родители не заботились о Даше, злоупотребляли алкоголем. Мы ходили к ним, предупреждали, что ребенка заберем, — говорит Николай Хилевич, 43 года, староста Листвина. — Родители немного взялись за ум. Пить перестали, в доме навели порядок. Папа устроился на работу лесорубом. После Даши у них еще двое детей родилось.

Но в дом нас не пускали. Показывали ребенка только через окно. Только теперь стало ясно, что просто сыну резинку на голову цепляли и говорили махать левой ручкой. Чтобы все было, как Даша.

Деревянный дом Макарчука на окраине села. Хата большая, но заброшенная, с облепленными окнами. У крыльца заваленный объедками стол.

— Они в дом никого не пускали, — выглядывает из-за соседней калитки соседка Ольга. На голове завязан потрепанный платок. Шепелявит. — Закроются в доме, никого не пускают. Девочку мы не видели после того, как ее из Житомира привезли. Один день она на лавочке посидела и все. Одежды девичьей во дворе, чтобы сушилась, тоже не видели.

Трава во дворе давно не кошена.

— Им не ребенок, а пенсия нужна была. Она же немного инвалид с рукой. Павел бил, душил Лену и ту девочку, еще тогда, когда она была маленькая. В селе разговоры ходят, что он ее избил, закопал. Потом откопал, расчленил и три дня сжигал. Была ли еще жива, неизвесно.

За то время, когда ребенок снова жила с родителями, представители социальных служб дважды приезжали туда.

— Не знаю, сколько надо иметь в сердце жестокости, чтобы три дня сжигать своего ребенка в печи, — плачет Наталья Коберник. — На этой печи варить себе есть, греться ею и просто жить в этом доме. Они психопаты, на судах вели себя ужасно. Кричали, матерились.

Павлу Макарчуку и Елене Клусенко грозит пожизненное заключение.

60 дней ареста дал Королевский районный суд Житомира обоим родителям Дарьи Макарчук. Также запретил вносить залог за них на время следствия. Подозреваемых отправили в Житомирский следственный изолятор.

Полиция не реагировала на заявления

Прокуратура открыла производство по факту служебной халатности работников Службы по делам детей Королевского района Житомира. Они должны были контролировать выполнение родительских обязанностей Еленой Клусенко.

- Мы не понимаем, как так случилось, что ребенка вернули, не видя его, - говорит Лидия Вишневская из службы по делам детей. — В феврале этого года я лично писала заявление в полицию, что ребенка не показывают. Но реакции не было. Потому что семья на учете не состояла, через суд с них сняли статус кризисной семьи.

Автор: Маргарита МОРОК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Павел бил, душил и ту Лену, и ту девочку"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 36704
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 34785
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 31647
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 29116
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 22545
Скандалы
Руководитель областной полиции попросился на войну
Руководитель областной полиции попросился на войну Просмотров: 117
Полицейский прострелил голову 5-летнему мальчику
Полицейский прострелил голову 5-летнему мальчику Просмотров: 594
К Марии Лантвит не смогла доехать "скорая"
К Марии Лантвит не смогла доехать "скорая" Просмотров: 1593
"Я ее не бью. Воспитываю, потому что дура"
"Я ее не бью. Воспитываю, потому что дура" Просмотров: 738
Пьяный спасатель сбил подростков
Пьяный спасатель сбил подростков Просмотров: 468
Больше всего комментируют
13
Активисты пикетируют дом Порошенко
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
8
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
7
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 1316
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua