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вторник, 16 июля 2019 07:30

Ольгу Бунину с сыновьями нашли мертвыми в квартире

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34-летнюю Ольгу Бунину с сыновьями 9-летним Львом и Никитой, 7 лет, нашли мертвыми в съемной квартире по ул. Мангубинской в Скадовске 8 июля. Приехали на отдых из Херсона за несколько дней до гибели.

Тела обнаружил бывший муж Ольги. Он не мог дозвониться до сына. Поехал узнать, что с ними. У женщины на голове был полиэтиленовый пакет. Рядом лежали дети. Следов насильственной смерти на их телах не обнаружили. Они умерли первыми, потом - мать, по предварительным данным следствия.

- Женщина умерла от удушения, - говорит Ирина Атаманенко из областной полиции. - Детей могли отравить. Это выясняют эксперты.

В квартире Ольги в тот день было тихо, по словам соседей. Заходил ли кто-то посторонний - не видели.

- Здесь полдома приезжих, снимают квартиры. Поэтому всех не упомнишь. Женщину с детьми в тот день вроде не видели. А входил ли кто к ним - неизвестно, - рассказывает местный Николай Савельев, 41 год. - Мой знакомый крутился неподалеку, когда их нашли. Говорил, в комнатах был порядок. Все вещи на местах. У кровати чемодан с одеждой стоял нетронутый.

Ольга Бунина была владелицей агентства недвижимости в Херсоне "Бунина и Партнеры". В этой сфере работала с 2008-го. Следователи отрабатывают все версии. Среди них - убийство с самоубийством.

Знакомые ее отвергают. Говорят, Ольга была успешной в бизнесе, хорошей матерью. Не слышали, чтобы у нее были какие-то неприятности.

- Мальчишки были для нее смыслом жизни. Ее стимулом и мотиватором. Она часто брала их на работу. Хорошие, воспитанные и послушные парни. Каждую свободную минутку проводила с ними. Была очень хорошей матерью, - рассказывает 29-летняя Иванна, знакомая Буниной. - На работе у Оли тоже был порядок. Бралась за самые сложные проекты и выходила победительницей. Даже в кризис не сдалась и развивала свой бизнес. Это в то время, когда другие компании разваливались. Да, с мужем развелась. Но поводов для того, чтобы уйти из жизни и забрать с собой детей - не было.

Следователи допрашивают жителей микрорайона, родственников. Изучают видео с камер наблюдения. Дело расследуют как умышленное убийство.

Автор: Анна БОВА
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