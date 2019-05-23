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пятница, 24 мая 2019 07:45

Наталья Радукан пять месяцев прятала тело матери в погребе

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- Не раз спрашивала у Наташи, где мама. Говорила, что увезла в Черновцы к подруге. Там о ней заботятся, платит за это деньги. Вела себя спокойно - ни нервов, ни переживаний, - говорит почтальон села Митков Заставницкого района Черновицкой области 42-летняя Наталья Пужняк об односельчанке Наталье Радукан, 35 лет.

Она с гражданским мужем 45-летним Виталием Фенюком пять месяцев в погребе прятала труп матери 89-летней Акилины Васильевны. Все это время получала по доверенности ее пенсию - всего более 8 тыс. грн.

- Виталик - местный. Как сошелся с Наташей, то жили в Черновцах. Имели там трехкомнатную квартиру. Прошлой осенью ее продали и купили дом в нашем селе. Приехали сюда с сыном, он первый класс заканчивает, и родителями Натальи, - продолжает Наталья Пужняк. - Тихие, спокойные люди. На базаре торговали. С того имели копейку. Алкоголем не злоупотребляли и под заборами не валялись.

Пенсию своих родителей получала Наталья. Сначала - на карточку в Приватбанке. Потом - по поручению у почтальона.

- Не могли отказать, потому что имела заверенную доверенность от Пенсионного фонда. Как-то за раз унесла порядка 12 тысяч гривен, - говорит почтальон. - Потом отец начал жаловаться, что над ним дома издеваются. Он старенький - под 90 лет, глухой. Попросился в больницу, что в соседнем селе. То увезли деда туда. А на маму продолжали выдавать деньги Наталье - по 2200 ежемесячно.

- Еще перед Рождеством обнаружили, что бабки дома нет, - вспоминает Наталья Пужняк. - Где делась - Наташа объяснить толком не могла. Затем и сама с ребенком куда-то уехала. Виталий тоже в этом доме не жил, пустовал. В село Наталья приходила только за материнской пенсией. Последний раз - 16 мая. Выплат тогда не было. Сказала, чтобы приходила через пару дней. Между тем с сельским головой пошли в полицию. Просили разобраться, что с бабой. Ее тело они нашли в погребе. Лежала на ступеньках ногами вперед. Люди в селе в шоке от такого кощунства. У многих давление поднялось от нервов.

В Миткове Наталья Радукан с семьей жили в доме на четыре комнаты.

- Домик ухоженный, просторный, - говорит сельский голова Анатолий Манчуленко, 38 лет. - О людях, которые его купили, мало знаю. Ничем не отличались, тихие. Жалоб на них не получал. Если бы знали, что есть какие-то проблемы, помогли бы.

Полицейским Наталья Радукан сказала, что тело матери держала в погребе, потому что не было денег на похороны.

- Что мама мертва, обнаружили утром 2 января, - рассказывает Наталья Радукан. - Денег на похороны не было. То замотали тело в одеяло и снесли в погреб.

Своей ли смертью умерла женщина - должны установить эксперты.

- Сделать это сложно. Тело почти разложилось. Направили его на судебно-медицинское вскрытие, - говорит 36-летний Петр Токарь из районного отделения полиции.

Продолжается следствие. Наталью Радукан могут оштрафовать за мошенничество.

Автор: Наталия СОКОЛАН, Анна БОВА
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Дата
24
мая

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