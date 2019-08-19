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Напавшего на Диану Хриненко искали 10 месяцев

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15 августа Ленинский райсуд Кропивницкого арестовал 27-летнего Николая Середницкого из села Новотреповка Знаменского района. Его подозревают в убийстве 16-летней Дианы Хриненко из соседнего села Субботцы.

На след Николая полиция вышла полтора месяца тому назад. Скрывался в Польше. 13 августа там его задержали местные стражи порядка.

- Я видела доказательства и верю, что полицейские сделали свою работу. Это именно тот человек, который забрал жизнь моего ребенка, - плачет мать Дианы 36-летняя Елена Хриненко. - Теперь ждем справедливое решение суда. Он заслуживает наивысшего наказания.

Диана исчезла в ночь на 25 августа прошлого года. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. По дороге домой разговаривала по телефону со своим парнем. Он тогда проходил срочную службу. Успела сказать, что у нее из головы идет кровь. Утром родные нашли в 300 м от дома ее разбитый телефон и капли крови, которые вели к трассе.

26 марта во время полевых работ вблизи села Новая Поляна наткнулись на человеческие останки - в 12 км от села, где жила девушка. Были закопаны на глубине 60 см. То, что они принадлежат Диане, подтвердили три экспертизы.

- Подозреваемый первый раз выехал в Польшу через пять дней после убийства девушки. Второй - когда нашли ее тело, - рассказывает Роман Козьяков из областной полиции. - Следствие имеет неопровержимые доказательства его причастности - ДНК девушки с чехлов заднего сиденья автомобиля.

Следствие установило, что около часа ночи Николай Середницкий ехал по селу Субботцы на "Жигулях" пятой модели. Увидел незнакомую девушку, которая шла по улице и разговаривала по телефону.

"В этот момент у него возникло желание ее убить. Ударил по голове неизвестным тупым предметом. Проломил череп, в результате чего наступила смерть. Также были переломы правого запястья, нижней челюсти и поясничного позвонка", - говорится в материалах дела.

После этого положил тело в авто, отвез и закопал в поле возле села Новая Поляна. Это подтверждают и исследования телефонных соединений. Вышки зафиксировали сигнал телефона Николая на ул. Вишневой в Субботцах и у поля, где нашли останки тела.

Мужчина вину отрицает.

- В ту ночь отвозил брата из Треповки в Высокие Байраки. Поэтому и зафиксировали сигнал телефона в том месте, - сказал он.

Как кровь убитой оказалась на чехле сиденья машины, объяснить не смог. Сказал только, что обыск проводился без его присутствия. Куда забрали изъятое - ему неизвестно. Ни девушку, ни ее семью раньше не знал.

Николай Середницкий родом из села Гнатовка Добровеличковского района. Мать бросила его после рождения. Отец умер, когда ему было 4 месяца. Его воспитывали дядя и бабушка.

В 21 год попал за решетку за кражу машины, отсидел два года. Живет в гражданском браке с Юлией Черпак, 25 лет. У них есть дочь 4-летняя Раиса. Родные не верят в то, что Николай - убийца.

- Его не было той ночью в Субботцах, девочку ту он не знал. Полицейским просто надо дело закрыть. Вот и нашли подходящего - сирота, с судимостью, - говорит Юлия Черпак. - Забрали чехлы из машины, и быстро нашлись улики. А он никуда не убегал. В Польшу отправился с двоюродными братьями, работал на стройке.

Жена подтверждает, что в ночь убийства Николай подвозил двоюродного брата 27-летнего Андрея Кравцова.

- В тот день мы картошку выбирали. Андрей в кафе отдыхал. Где-то в 11 часов вечера попросил отвезти его домой. Коля согласился. Вскоре вернулся домой и больше никуда не ездил. На следующий день вел себя, как обычно. Он хороший муж и отец, - добавляет. - Пока шло следствие, допрашивали меня, других родственников. Колю даже в глаза не видели. Схватили в Польше. Одежду на нем порвали, трое суток где-то прятали, не кормили. А после того, как закрыли, в семь часов утра полицейские приехали к нам на двух машинах. Я без адвоката их не пускала. Угрожали, что выбьют двери и будут искать доказательства. Думаю, у них их недостаточно, чтобы Колю посадить. Их не искать, а подбрасывать хотели.

Полицейские дождались адвоката подозреваемого и только тогда начали обыск дома.

Односельчане Николая неохотно комментируют его задержание.

- Он вроде и горячий, но чтобы убить - не знаю, - говорит Людмила, фамилию не называет. - Хотя есть те, кто верит в его причастность. Здесь главное доказательства, против них не попрешь.

Николаю грозит 15 лет тюрьмы.

Автор: Анна БОВА
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