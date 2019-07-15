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вторник, 16 июля 2019 07:55

Нацгвардейца Виталия Маркива осудили на 24 года

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Нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в итальянском городе Павия 12 июля. Его считают причастным к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова близ Славянска на Донбассе в мае 2014-го.

По версии прокуроров, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о журналистах украинской армии. В результате минометного обстрела двое из них погибли, а французский репортер Вильям Рогелон получил ранения. Он является ключевым свидетелем по делу.

Адвокат украинца Раффаэлле Делла Валле говорит: "Бойца судили по сомнительным подозрениям. Никаких записей, которые доказали бы соучастие Маркива в обстреле, нет. Только слова свидетелей". На суде защита нацгвардейца настаивала: погибшие журналисты стали жертвами перекрестного огня. В зоне боевых действий были без опознавательных знаков.

- Приговор суда стал потрясением и для украинцев, и для итальянцев. Прокуроры просили 17 лет, поэтому никто не ожидал 24. Мы же верили, что его оправдают, - говорит 49-летняя Оксана Тарапани, поддерживала Маркива в суде. - Судья, когда объявляла приговор, заметно волновалась. Очевидно, что решение неприемлемо для нее. Адвокату Виталия от нервов стало плохо, вызвали "скорую". Люди сидели в слезах. Однако сам Виталий показал себя мужественным воином. Держался гордо. Он сильнее всего этого. Когда выходил из суда, воскликнул: "Слава Украине!" На что услышал: "Героям Слава!" Через 90 дней предоставят обоснование приговора, тогда в Милане начнется апелляционный суд. Борьба будет жестокая.

В защиту Маркива в суде свидетельствовал министр внутренних дел 55-летний Арсен Аваков.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелле. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала войну в Славянске на Донбассе. Будем бороться дальше", - пишет Аваков в "Фейсбуке".

Виталий Маркив находится за решеткой с 30 июня 2017-го. Его задержали в аэропорту итальянской Болоньи, когда ехал с женой Дианой в отпуск к матери. Она живет в Италии.

- В тот день мне позвонила мама Виталия. Сказала, его арестовали. Просила помощи. Мы с Маркивом дружим с Майдана, он для меня как сын, - говорит волонтер Диана Макарова, 56 лет. - Я сразу обратилась в батальон, в котором служил Виталий. А через несколько часов об аресте знали Министерства иностранных и внутренних дел Украины, посольство. Началась борьба за свободу нашего бойца. Я и другие неравнодушные пытались, чтобы дело Маркива было на слуху, о нем знали. К сожалению, наша поддержка и борьба не помогли. Заключением Виталия Украине дали пощечину. Это политический процесс. Италия опозорилась как демократическое европейское государство. Приговор возмутил даже тех, кто был против Маркива. Украина должна подавать на апелляцию, устраивать протесты. Шансов помочь Виталию мало, но должны бороться.

Виталий Маркив родом из города Хоросткив Тернопольской области. В 2003-м переехал в Италию, где жила его мать. Там окончил колледж и получил гражданство. Работал на лесопилке. В 2013 году вернулся в Украину, чтобы принять участие в протестах на Майдане. Впоследствии пошел добровольцем в АТО. Был командиром взвода в батальоне им. Сергея Кульчицкого, который воевал под Славянском Донецкой области. В Нацгвардии отметили, в то время в батальоне не было ни одного миномета.

Судебный процесс Виталия Маркива длился больше года. Состоялось 17 заседаний.

Автор: Анна ОРЕЛ
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