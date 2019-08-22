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Муж отобрал у жены четырех детей

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— Плачу днем и ночью, потому что детей нет рядом. Не могу даже позвонить им, услышать голос. Только надеюсь, что родной отец не сделает им вреда, — говорит 40-летняя Елена Абдульджавад из Канева Черкасской области.

Вместе с мужем-сверстником Тахой и четырьмя детьми жила в Кувейте. 28 июля муж избил ее и выгнал на улицу. Женщина осталась без денег и документов. Обратилась в полицию. Муж купил ей билет в Украину, однако детей забрать не позволил. 17-летний Мирослав остался в Кувейте, 10-летнюю Ульяну, 5-летнего Сафеда и Райана, 2 года, отец отвез в Иорданию, где с ними занимается служанка.

Елена и Таха познакомились во время учебы в Харьковском медуниверситете. Двое их детей родились в Украине. После выпуска выехали на родину мужа.

— Там имели стоматологическую клинику, в которой оба работали. Зарабатывали хорошие деньги. Но доступа к ним не имела, всем распоряжался муж. Постепенно ограничил мое общение с подругами. Никуда вместе не выходили, жизнь стала невыносимой, — продолжает. - В 2012-м попросила развод. В это время Таху словно подменили. Обещал, что все изменится. Я поверила.

У супругов родились еще двое сыновей. Елена занималась воспитанием детей и домашним хозяйством. Таха работал в клинике.

— Впоследствии опять начал меня во всем ограничивать: туда не ходи, с тем не общайся, — рассказывает Елена Абдульджавад. — Периодически бил. Отобрал деньги, машину, уволил служанку, которая помогала. На зло ему сняла платок и ходила с непокрытой головой. А на Новый год старший сын выпил с друзьями. В Кувейте алкоголь запрещен. Мужа это разозлило. Повез Мирослава в полицию. Там избил, побрил голову и привез домой. Понимала, что слетел с катушек, надо искать компромисс. Сказала, что я надену платок. Ради детей заключим договор, по которому будем жить. Одним из пунктов было, что смогу свозить их в Украину.

Летом 2019 года Елена с двумя сыновьями хотела навестить родителей в Каневе.

— Таха озверел, закатил скандал. Кричал: давай разводиться. Пыталась его успокоить, — говорит. — Он ударил меня ногой в живот, аж в стенку влипла. Затем - в подбородок кулаком. Все происходило на глазах у дочери. Издевательства продолжались до утра. Я вырвалась и побежала к двери. Догнал меня, схватил за голову — и в унитаз. После всего выставил за дверь. Перед тем приказал смыть кровь и переодеться.

Первым делом пошла в полицию, — добавляет Елена Абдульджавад. — Сначала обещали принять заявление. А после звонка Тахиного компаньона сказали, что то я на мужа набросилась. Как доказательство — мои сломанные ногти. Тогда попросила Таху купить мне билет домой. Провел меня в аэропорт старший сын, и больше детей не видела. Только раз мне звонил Мирослав. Сказал, что сбежал от отца. Я еле уговорила его вернуться.

Елена Абдульджавад живет у родителей в Каневе. Пытается вернуть детей.

Мусульманские страны живут по своим законам. Там мужчина имеет право определять место жительства детей. На них также распространяется то гражданство, какое имеет отец, говорит адвокат Сергей Старенький, 45 лет.

- В данной ситуации мужчина ничего не нарушил. По законам Кувейта, судьбу детей и жен решают мужчины. Даже если украинский суд определит местонахождение детей с матерью — такое решение не будет обязательным к исполнению, поскольку мы не имеем двусторонних соглашений с этими странами, — говорит Старенький. — Здесь нужно желание отца. Что касается детей, которые имеют украинское гражданство — то старший парень может свободно проживать с матерью. С 14 лет ребенок имеет право выбирать, с кем и где ему жить. Насчет младших — женщина может на что-то рассчитывать только по достижении ими 14 лет.

Автор: Анна БОВА
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