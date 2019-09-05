Марина Совенко с детьми живет в доме без окон и электричества

- Дети живут в страшной нищете. Их никто ничему не учит. Сидят в доме без окон и света. Знаю эту семью от четвертого поколения. Старшие к такой жизни привыкшие. Малышей жаль, - рассказывает 68-летняя Светлана Коваль о детях 23-летней Марины Совенко из села Ивашиновка Пятихатского района Днепропетровской области.

Марина с сожителем и детьми 5-летним Ярославом и Александрой, 2 года, живут в доме на три комнаты без электричества. За долг в 97 грн его отключили 11 лет назад. Окна без стекол, некоторые забиты фанерой. Стены черные и облезлые, крыша дырявая, пол преимущественно земляной. Также в доме проживают родственники женщины - мать 54-летняя Вера Статкевич, по трое братьев и сестер, племянница 6-летняя София. Семью содержит Марина. Брат 31-летний Александр тоже имеет подработки, но заработанное тратит на себя.

- Хочу уйти от мамки. Она мне жизни не дает. Я за первым мужем в Кировоград поехала. Так она на второй день там была. Вмешивалась, лезла, чтобы я с ним не жила, - рассказывает Марина. - Девочку родила уже от другого. Совместной жизни не сложилось. Когда получила 12 тысяч гривен на ребенка, хотела отдельный домик купить. Но мама приказала, что нечего мне отдаляться. Будем жить вместе, а деньги лучше на семью пустить. Так и растрынькались - на сигареты, пиво, продукты. Братья и сестры не хотят заниматься хозяйством. Я сама всех не потяну. Мама уже не против, чтобы я от них съехала. Но куда и за какие деньги?

Марина, как все ее братья и сестры, в школу не ходила. Но утверждает, что читать и писать умеет.

- Службам из района и области их семья была неинтересна. Приезжали раз в пятилетку. И то - после большого кипиша. Один из таких, когда все село взбунтовалось, чтобы у Марининой старшей сестры двоих детей забрали, - говорит депутат сельского совета 50-летняя Наталья Ткаченко. - Но даже на изъятии не были. Это должен был делать сельсовет и везти детей за свой счет в районную больницу. Оттуда их направили в приют. Впоследствии - усыновили.

Марина зарабатывает временными заработками. Также ежемесячно получает на детей 4,4 тыс. грн. Алкоголь не употребляет.

- Мы сотни писем написали в район, область, чтобы обратили внимание на их семью. Оказали поддержку и сопровождение. Но никакого ответа не получали. На днях к ним приезжала районная комиссия с полицией. Составили акт. Дали неделю, чтобы исправила условия проживания, иначе детей изымут. Делаем все, чтобы этого не произошло, - говорит 44-летняя Виталина Стець, секретарь сельского совета. - Приглядели домик на две комнаты с мебелью рядом с сельсоветом. Марина хочет перейти туда с детьми, мужем, сестрой Ириной и ее 6-летней дочерью. Ира не может работать, слепая на один глаз. Но она нормальная женщина. Когда Марина идет на работу - смотрит детей. Соседи готовы поддержать, подарить им все необходимое.

Дом семьи Марины Совенко расположен на ул. Леси Украинки, 22. Забора нет, двор зарос сорняками.

- Дом, где живет семья, - родина моего мужа. Когда-то там все добротное было - выбелено, ухожено, - добавляет Наталья Евгеньевна. - Купили у нас и года через два все загубили. Забор и пол сожгли. Туалет развалился. Погреб также, потому что вытащили металл из него. Гараж здоровенный был. Разобрали, шлакоблок продали. Огород в сорняках, не сажают ничего.

Марина - седьмая из 10 детей Веры Статкевич. Трое из них умерли. Старшей сестры не стало от врожденной болезни. Натальи - в 2015 году от СПИДа в 30 лет. Один из братьев утонул в 2016-м.

- Ни у кого нет паспортов. После смерти Наташи Вера держит свидетельства о рождении детей в пазухе. Чтобы никуда от нее не уехали, - говорит Виталина Владимировна.

Односельчане боятся родных Марины. Говорят, Вера Статкевич и самый старший из ее сыновей Александр агрессивны, когда выпьют. Часто дерутся между собой. Самый младший 17-летний Иван с 21-летней Маргаритой ездят по Украине, нищенствуют. Иногда воруют у людей.

- Марину жалко. Толковая женщина, но поддержки от родных нет. Будем обращаться в полицию, чтобы приструнили ее родственников. И она с детьми могла нормально жить, - добавляет Наталья Ткаченко.