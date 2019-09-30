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вторник, 01 октября 2019 07:25

Из-за мошенников родители не смогли собрать деньги на операцию сыну

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27-летнюю Ольгу Мирошниченко из города Канев Черкасской области обвиняют в мошенничестве. Женщина распространяла в социальной сети сообщение, в котором неравнодушных просила помочь средствами на лечение ребенка. Позже выяснилось, что фотография мальчика и сам диагноз принадлежали не ее сыну.

- Наш мальчик родился с патологиями - волчьей пастью и заячьей губой, - 61-летняя Галина Пацан из Первомайска Николаевской области говорит о внуке Максиме, 5 лет. - Перенес три операции. С деньгами на четвертую обещали помочь депутаты из нашего округа. Но они проиграли выборы и сказали, чтобы мы искали других спонсоров. Необходимо было более 20 тысяч гривен. Знакомые посоветовали открыть сбор денег через интернет. Невестка выставила в сеть фото всех документов, которые подтверждают диагноз, снимок моего внука.

Благотворительный сбор родители больного Максима начали в феврале этого года. О махинации узнали в конце августа.

- Невестке написала волонтер одного благотворительного фонда, - продолжает Галина Ивановна. - Рассказала о женщине, которая параллельно собирает деньги, используя фото нашего Максима. Мы были в шоке. Нашла ее номер. Позвонила. Она начала отнекиваться.

Ольга Мирошниченко подтвердила, что сообщение о помощи было на ее странице в соцсети. Но распространяли его другие люди. Якобы профиль сдавала в аренду незнакомцам.

- Увидела рекламу, что свою страницу в "Фейсбуке" можно сдать в аренду. Должна была назвать пароль к ней, номер телефона и банковской карты. За это предлагали 200 гривен в месяц. Подумала, почему бы нет? - говорит Ольга. - Какую информацию публиковали в моем профиле, я не следила. Впоследствии узнала, что распространяли пост о помощи. В нем указали мой номер карты. Вероятно, потом средства с нее списывали бы себе. Это закрученная схема. Мне объясняла сестра, она работает в банке. Хотя я брала выписку. Никаких денег, кроме как за аренду соцстраницы, на нее не поступало.

Родители Максима жалуются, что из-за сообщения мошенников не смогли собрать достаточной суммы на операцию сыну. Недавно оплатить лечение мальчика им предложила незнакомая киевлянка, которая узнала о проблеме.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
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