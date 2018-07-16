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вторник, 17 июля 2018 07:25

Глава райгосадминистрации задавил двух женщин

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Ужгородский горрайонный суд Закарпатья на два месяца арестовал главу Перечинской райгосадминистрации 42-летнего Виктора Олефира. Он задавил джипом двух женщин.

Вечером 13 июля Виктор Олефир сел за руль под хмельком. Не справился с управлением. Протаранил отбойник, въехал в забор и сбил двух женщин — 71 и 56 лет. Младшая умерла через час, старшая — на следующий день. Во внедорожнике с Олефиром была женщина, говорят свидетели. Ее личность не разглашают.

— На улице Ужгородской в Перечине джип понесло в забор массажного салона. Женщины шли по тротуару. Их отбросило под завалы, — рассказывает свидетель аварии 38-летний Николай. — Свидетели события вытянули водителя из машины. Он босой был, начал обуваться. На ногах не держался — был пьянющий. Качался в разные стороны, как будто танцевал. Спрашивали, зачем сел за руль в таком состоянии. А он будто не понимал, чего от него хотят. Только повторял: "Вот машина и документы. Буду отвечать". Люди его чуть не прибили на месте.

Погибшие были подругами.

— Младшая умерла в районной больнице. Старшую успели перевезти в область, но не спасли, — говорят в районной государственной администрации. — Женщины жили далеко одна от другой, но каждый вечер ходили вместе на прогулки.

— Этой аварии можно было избежать, если бы полицейские добросовестно исполняли свои обязанности, — говорит глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль, 67 лет. — За час до смертельной ДТП Олефир в селе Ворочево по улице Главной протаранил "девятку", но его не задержали.

Руководитель полиции Закарпатской области Роман Стефанишин признает, что в Ворочеве была авария. Однако участники разъехались до приезда патрульных. Позже водитель ВАЗа объяснил — с водителем внедорожника договорился о компенсации на месте.

15 июля в Перечинском районе объявили день траура. Олефир написал заявление на увольнение.

Виктор Олефир родом из села Дубриничи Перечинского района Закарпатской области. По образованию — юрист. На должность руководителя РГА его назначили в 2015 году. До этого возглавлял управление Пенсионного фонда области. Является руководителем общественной организации "Добробут". Имеет жену Оксану и дочку Христину.

Четверо людей погибли в ДТП с грузовиком

В селе Подкамень Рогатинского района на Ивано-Франковщине пассажирский микроавтобус "Фольксваген Транспортер" врезался в грузовик днем 13 июля. Погибли четыре человека.

— 40-летний водитель микроавтобуса во время обгона выехал на встречную полосу. Протаранил бок грузовика, — говорят в областной полиции. — Трое пассажиров "Фольксвагена" 46, 47, 23 лет и водитель погибли. Они — жители Черновицкой и Сумской областей.

57-летний водитель грузовика был трезв. Длится следствие.

Автор: Анна БОВА
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