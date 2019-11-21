Двое братьев угорели в доме

В Медведевке Чигиринского района Черкасской области похоронили 3-летнего Богдана и 2-летнего Кирилла Довганей 20 ноября. Они угорели в доме во время пожара 18 ноября. Их восьмимесячный брат находится в реанимации.

- Состояние ребенка крайне тяжелое. У него ожоговый шок, повреждены дыхательные пути, - говорит Сергей Носенко из областной детской больницы. - Пораженные участки кожи закрываем искусственной.

Мать 21-летняя Наталья Довгань воспитывала детей одна. Около 11:00 уложила сыновей спать. Сама возилась по хозяйству. Увидела из окна черные клубы дыма и бросилась в дом. На крик прибежал сосед 31-летний Роман Холод. Он до приезда медиков пытался реанимировать детей.

- Дом затянуло дымом, ничего не видно. Огня не было, все тлело. Открыл окно, чтобы увидеть детей. Были без сознания. Схватил меньшего. Вдохнул ему воздух в рот, и он задышал, а потом закашлялся. Его отдал своей жене. Сам спасал старших, - вспоминает Роман, ветеран АТО. - По 7 минут делал им искусственное дыхание и массаж сердца. К сожалению, спасти не удалось.

Наталья с детьми жила бедно. Но ухаживала за ними хорошо, говорит председатель 60-летний Алексей Лавриненко.

- В комнате был включен дуйчик. Загорелось от перегрева или короткого замыкания электросети, - говорит Алексей Лазоренко из Чигиринской службы чрезвычайных ситуаций. - Дом не проветривался. Образовался угарный газ, дети отравились.

Дело расследует полиция по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и невыполнении обязанностей по уходу за детьми.