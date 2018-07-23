Двадцать шесть людей погибли на дорогах за сутки

20 июля в Украине в семи автокатастрофах погибли 26 людей. Шестеро из них — дети.

Утром 20 июля на трассе Киев — Чоп возле села Глыбочинцы Житомирской области маршрутка с пассажирами въехала в задний мост грузовика ДАФ. Погибли 10 людей, девятеро попали в больницу с травмами.

— Маршрутка летела на всех парах со стороны Киева на Житомир. Похоже, водитель даже не собирался тормозить. Удар был страшной силы. На миг все утихло, а потом слышались только жуткие крики раненых, — рассказывает ровенчанин Вадим Плахотник, 37 лет. — Асфальт вокруг был залит кровью. Пока не приехали спасатели, людей вынимали очевидцы. Потом дорогу перекрыли, погибших в ряд складывали на обочине. В обе стороны образовался затор километров 10.

— Фура ехала не больше 60 километров в час в правой полосе, когда в нее влетел бус. Грузовик протянул его еще метров 30 и остановился, — вспоминает очевидец Николай. — Маршрутку сильно смяло под кузовом. Люди, которые сидели спереди, были мертвы. Вытянули мальчика лет 10. Был без сознания. Других сильно зажало. Сломали последний ряд сидений, чтобы остальные пассажиры смогли выбраться.

Маршруткой управлял 44-летний житель города Полонное Хмельницкой области. Вместе с ним погибли девять пассажиров — 14-летний Павел Герасимчук из села Гульск Новоград-Волынского района на Житомирщине, киевляне — 60-летняя женщина и 54-летний мужчина, ровенчанки 13 и 23 лет, 74-летняя жительница Новой Каховки Херсонской области, 56-летний гражданин Грузии и 33-летняя россиянка с дочкой, 8 лет.

Травмированных спасают в больницах Житомира. В тяжелом состоянии остается 10-летний россиянин. Он в реанимации. В ДТП потерял сестру и мать.

— Ищем его родственников. Окажем необходимую помощь, чтобы ребенок попал домой, — говорит уполномоченная Верховной Рады по правам человека 58-летняя Людмила Денисова.

Предварительная причина аварии — нарушение правил дорожного движения.

— Там современная дорога с хорошим покрытием. В обе стороны по две полосы, разделенные между собой, — говорит Алла Ващенко из полиции Житомирщины. — Грузовик выехал из заправки. Микроавтобус двигался за ним. Предварительно, водитель не рассчитал скорость и не справился с управлением. Тела погибших не могли идентифицировать сразу. У многих не было документов.

Водитель маршрутки мог заснуть за рулем, допускают пассажиры.

— Ехали очень быстро. Вдруг — удар. Люди говорили, что он заснул. С 12-и ночи за рулем. Из Ровно приехал в Киев, а уже в пять утра возвращался назад, — говорит потерпевшая Елена, 38 лет.

Водитель одолжил микроавтобус на сутки у товарища. Не имел соответствующей водительской категории. Фирма-перевозчик, за которой значится маршрутка, зарегистрирована в частном доме села на Ровенщине.

— Перевозка нелегальная, никаких разрешительных документов на рейс не было, — рассказал заместитель начальника управления Государственной службы "Укртрансбезопасность" Иван Герега.

Владельца маршрутки задержали, объявили подозрение. Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

20 июля в 5:00 на трассе Киев — Одесса рейсовый микроавтобус "Фольксваген" протаранил грузовик, который стоял на обочине.

Водитель и четверо пассажиров маршрутки погибли, 12 людей с травмами забрали в больницу. Все пострадавшие — граждане Беларуси. Возвращались из отдыха в Одессе в Гомель. 42-летний водитель грузовика не выставил возле него предупредительные знаки, лишь прицепил на задние двери жилет со светоотражающими полосами. Объяснил, не мог ехать из-за неисправности.

Самой молодой пострадавшей в аварии — 19 лет. Ее муж погиб. Пассажиры говорят: о поездке договорились с водителем на автовокзале в Гомеле. В Одессе отдыхал вместе с ними.

— Просили водителя ехать утром. Он ни в какую — только вечером. Куда-то очень спешил, — вспоминает пострадавший Игорь Потапенко из поселка Жлобин Гомельского района Беларуси. — Пассажиры спали. Водитель сказал, что в три часа остановится, чтобы могли в туалет сходить, покурить. Потом я заснул, остановки не было. Опомнился от удара.

Девятеро белорусов вернулись домой. Еще трое находятся на лечении в медицинских учреждениях. Водителя грузовика задержали, объявили о подозрении. Если вину докажут — ему грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В тот же день на въезде в село Прибугское Хмельницкой области в грузовик "Ивеко" влетел "Фольксваген Гольф".

36-летний водитель, его на год младшая жена и 4-летняя дочь погибли на месте. По предварительным данным, легковушка выехала на полосу встречного движения.

Двое людей остаются в больнице после ДТП под Киевом.

Вечером 20 июля на Старообуховской трассе столкнулись три автомобиля. Удар был такой силы, что машины взорвались. Огонь достигал нескольких метров в высоту. В одном из авто погибла семья — родители с 2-летней дочкой. Причиной аварии могла быть разметка, допускают эксперты по безопасности дорожного движения. Ее нанесли с нарушением норм, и водителям сложно сориентироваться на сужении дороги.

Смертельные аварии также произошли в Киевской, Винницкой и Харьковской областях. Там погибли пятеро людей.