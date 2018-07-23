Двадцать шесть людей погибли на дорогах за сутки

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 801
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1926
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 459
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6165
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 567
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 963
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2970
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3259
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6786
Фото
Все фото
3
2
5
3
3
Из колонии сбежали трое заключенных
Из колонии сбежали трое заключенных
Наталия Кривко нашла повешенным 12-летнего сына
Наталия Кривко нашла повешенным 12-летнего сына
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Валентин Дорошенко расстрелял трех полицейских
Валентин Дорошенко расстрелял трех полицейских
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4041
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 774
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4248
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3618
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27100
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 567
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 07:55

Двадцать шесть людей погибли на дорогах за сутки

  Комментировать
 

20 июля в Украине в семи автокатастрофах погибли 26 людей. Шестеро из них — дети.

Утром 20 июля на трассе Киев — Чоп возле села Глыбочинцы Житомирской области маршрутка с пассажирами въехала в задний мост грузовика ДАФ. Погибли 10 людей, девятеро попали в больницу с травмами.

— Маршрутка летела на всех парах со стороны Киева на Житомир. Похоже, водитель даже не собирался тормозить. Удар был страшной силы. На миг все утихло, а потом слышались только жуткие крики раненых, — рассказывает ровенчанин Вадим Плахотник, 37 лет. — Асфальт вокруг был залит кровью. Пока не приехали спасатели, людей вынимали очевидцы. Потом дорогу перекрыли, погибших в ряд складывали на обочине. В обе стороны образовался затор километров 10.

— Фура ехала не больше 60 километров в час в правой полосе, когда в нее влетел бус. Грузовик протянул его еще метров 30 и остановился, — вспоминает очевидец Николай. — Маршрутку сильно смяло под кузовом. Люди, которые сидели спереди, были мертвы. Вытянули мальчика лет 10. Был без сознания. Других сильно зажало. Сломали последний ряд сидений, чтобы остальные пассажиры смогли выбраться.

Маршруткой управлял 44-летний житель города Полонное Хмельницкой области. Вместе с ним погибли девять пассажиров — 14-летний Павел Герасимчук из села Гульск Новоград-Волынского района на Житомирщине, киевляне — 60-летняя женщина и 54-летний мужчина, ровенчанки 13 и 23 лет, 74-летняя жительница Новой Каховки Херсонской области, 56-летний гражданин Грузии и 33-летняя россиянка с дочкой, 8 лет.

Травмированных спасают в больницах Житомира. В тяжелом состоянии остается 10-летний россиянин. Он в реанимации. В ДТП потерял сестру и мать.

— Ищем его родственников. Окажем необходимую помощь, чтобы ребенок попал домой, — говорит уполномоченная Верховной Рады по правам человека 58-летняя Людмила Денисова.

Предварительная причина аварии — нарушение правил дорожного движения.

— Там современная дорога с хорошим покрытием. В обе стороны по две полосы, разделенные между собой, — говорит Алла Ващенко из полиции Житомирщины. — Грузовик выехал из заправки. Микроавтобус двигался за ним. Предварительно, водитель не рассчитал скорость и не справился с управлением. Тела погибших не могли идентифицировать сразу. У многих не было документов.

Водитель маршрутки мог заснуть за рулем, допускают пассажиры.

— Ехали очень быстро. Вдруг — удар. Люди говорили, что он заснул. С 12-и ночи за рулем. Из Ровно приехал в Киев, а уже в пять утра возвращался назад, — говорит потерпевшая Елена, 38 лет.

Водитель одолжил микроавтобус на сутки у товарища. Не имел соответствующей водительской категории. Фирма-перевозчик, за которой значится маршрутка, зарегистрирована в частном доме села на Ровенщине.

— Перевозка нелегальная, никаких разрешительных документов на рейс не было, — рассказал заместитель начальника управления Государственной службы "Укртрансбезопасность" Иван Герега.

Владельца маршрутки задержали, объявили подозрение. Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

20 июля в 5:00 на трассе Киев — Одесса рейсовый микроавтобус "Фольксваген" протаранил грузовик, который стоял на обочине.

Водитель и четверо пассажиров маршрутки погибли, 12 людей с травмами забрали в больницу. Все пострадавшие — граждане Беларуси. Возвращались из отдыха в Одессе в Гомель. 42-летний водитель грузовика не выставил возле него предупредительные знаки, лишь прицепил на задние двери жилет со светоотражающими полосами. Объяснил, не мог ехать из-за неисправности.

Самой молодой пострадавшей в аварии — 19 лет. Ее муж погиб. Пассажиры говорят: о поездке договорились с водителем на автовокзале в Гомеле. В Одессе отдыхал вместе с ними.

— Просили водителя ехать утром. Он ни в какую — только вечером. Куда-то очень спешил, — вспоминает пострадавший Игорь Потапенко из поселка Жлобин Гомельского района Беларуси. — Пассажиры спали. Водитель сказал, что в три часа остановится, чтобы могли в туалет сходить, покурить. Потом я заснул, остановки не было. Опомнился от удара.

Девятеро белорусов вернулись домой. Еще трое находятся на лечении в медицинских учреждениях. Водителя грузовика задержали, объявили о подозрении. Если вину докажут — ему грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В тот же день на въезде в село Прибугское Хмельницкой области в грузовик "Ивеко" влетел "Фольксваген Гольф".

36-летний водитель, его на год младшая жена и 4-летняя дочь погибли на месте. По предварительным данным, легковушка выехала на полосу встречного движения.

Двое людей остаются в больнице после ДТП под Киевом.

Вечером 20 июля на Старообуховской трассе столкнулись три автомобиля. Удар был такой силы, что машины взорвались. Огонь достигал нескольких метров в высоту. В одном из авто погибла семья — родители с 2-летней дочкой. Причиной аварии могла быть разметка, допускают эксперты по безопасности дорожного движения. Ее нанесли с нарушением норм, и водителям сложно сориентироваться на сужении дороги.

Смертельные аварии также произошли в Киевской, Винницкой и Харьковской областях. Там погибли пятеро людей.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Двадцать шесть людей погибли на дорогах за сутки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Первооткрыватели Мачу-Пикчу нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 110145
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 102629
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 39286
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 38998
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 27063
Скандалы
4-летняя Надежда Билошенко умерла после побоев отца
4-летняя Надежда Билошенко умерла после побоев отца Просмотров: 927
Людмила Михлина отобрала квартиру у племянников
Людмила Михлина отобрала квартиру у племянников Просмотров: 810
Двое братьев угорели в замкнутом доме
Двое братьев угорели в замкнутом доме Просмотров: 63
Младенца нашли в надворном туалете
Младенца нашли в надворном туалете Просмотров: 180
Валерию Запорожец убили в 800 метрах от дома
Валерию Запорожец убили в 800 метрах от дома Просмотров: 522
Больше всего комментируют
41
В России присвоили себе украинский город
38
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
9
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
6
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
Голосов: 764
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua