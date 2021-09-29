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четверг, 30 сентября 2021 06:51

Дело о крушении самолета с курсантами затягивают

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Обвинительный акт по делу о катастрофе Ан-26Ш под Чугуевом Харьковской области не могут передать в суд.

Затягивает передачу материалов защита бывшего командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова, по словам генерального прокурора 43-летней Ирины Венедиктовой.

— Еще 5 мая мы предоставили сторонам доступ к собранным материалам. Завершили ознакомление с ними все потерпевшие и их представители, говорит Ирина Венедиктова. — А адвокаты Дроздова затягивают рассмотрение. Заявляют многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Хотели обжаловать подозрение. Но 20 сентября следственный судья оставил их жалобу без удовлетворения.

Ан-26Ш разбился под Чугуевом в Харьковской области во время учебного полета 25 сентября прошлого года Не долетел до аэродрома километр. В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом задел землю и взорвался.

На борту находились 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский.

Следствие длилось почти восемь месяцев. Над делом работали сотни экспертов и следователей. Пришли к выводу, что падение самолета спровоцировала совокупность нарушений. Одно из них – разрешение на взлет конвейерным способом. Потому поломку не заметили вовремя, не устранили ее.

Подозрения получили шесть военных. Это тогдашний командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, бывший начальник университета Воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов, заместитель командира воинской части Виктор Вовк, заместитель командира воинской части по летной подготовке Роман Куценко и руководитель полетов Александр Жук. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Дата
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