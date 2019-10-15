Дария Бабий спасла из огня трех соседских детей

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1125
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2781
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1224
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4203
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2673
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 891
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6057
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1035
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
4
6
5
3
3
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3519
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6876
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1539
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 324
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 00:20

Дария Бабий спасла из огня трех соседских детей

  Комментировать

В селе Турильче Борщевского района Тернопольской области 55-летняя Дария Бабий спасла из огня трех соседских детей из семьи Благих днем 8 октября. Когда начался пожар, 11-летняя Анна, Игорь, 5 лет, и 3-летний Александр дома были одни.

- Часа в два колола дрова во дворе. Услышала едкий запах дыма. Вышла и увидела, что горит дом через дорогу. В окно выглядывают трое детей и кричат о помощи, - рассказывает Дарья Петровна. - Побежала к входной двери, чтобы вывести. Они были заперты. Тогда вернулась к окну, натянула рукав свитера на кисть и разбила стекло. Старшая девочка Аня подавала мне младших братьев через окно, а затем и сама перелезла. Не понимаю, откуда у меня силы взялись.

Дария Бабий вызвала пожарных и "скорую". Пока спасатели ехали, дети рассказали соседке, что произошло.

- Мама детей Татьяна Благая с мужем поехали в райцентр делать старшему сыну Володе паспорт. Ему 18 лет, родился в Молдове. Имеет их свидетельство. Его же оставили присматривать за младшими. А Володька закрыл детишек в доме и пошел гулять, - добавляет.

Председатель села Роман Ильев говорит, что дом Благих - старый.

- Полностью выгорели две комнаты. Помогаем отремонтировать дом, - говорит Роман Ильев. - Пока же Татьяна с семьей переехала к своей матери.

Семья Благих состоит на учете в районной службе по делам детей.

- Живут бедно, но алкоголем не злоупотребляют ни мать, ни ее сожитель, - добавляет председатель. - Оба нигде не работают. Живут на детские выплаты. Очень беспомощны. К ним часто приезжают работники социальных служб. Проверяют условия, общаются с детьми. До этого случая не было оснований лишать мать родительских прав. А Дарию Бабий будем выдвигать на награду "Герой-спасатель года".

Загорелось из-за неисправности электросети в доме, по выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Тернопольской области. Легкие ожоги лица получил 5-летний Игорь. Двое других детей не пострадали.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дария Бабий спасла из огня трех соседских детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 51454
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 44416
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 38338
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 16011
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 12843
Скандалы
Два офицера полиции погибли по дороге на работу
Два офицера полиции погибли по дороге на работу Просмотров: 405
Анастасия Потупало повесилась после ревизии на работе
Анастасия Потупало повесилась после ревизии на работе Просмотров: 7101
Разбился самолет с восьмерыми людьми
Разбился самолет с восьмерыми людьми Просмотров: 306
Под студенческим общежитием просела земля
Под студенческим общежитием просела земля Просмотров: 315
Известного трансплантолога поймали на взятке
Известного трансплантолога поймали на взятке Просмотров: 288
Больше всего комментируют
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
4
Рейтинг Зеленского резко упал
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
2
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
2
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
Голосов: 4396
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua