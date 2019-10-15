В селе Турильче Борщевского района Тернопольской области 55-летняя Дария Бабий спасла из огня трех соседских детей из семьи Благих днем 8 октября. Когда начался пожар, 11-летняя Анна, Игорь, 5 лет, и 3-летний Александр дома были одни.

- Часа в два колола дрова во дворе. Услышала едкий запах дыма. Вышла и увидела, что горит дом через дорогу. В окно выглядывают трое детей и кричат о помощи, - рассказывает Дарья Петровна. - Побежала к входной двери, чтобы вывести. Они были заперты. Тогда вернулась к окну, натянула рукав свитера на кисть и разбила стекло. Старшая девочка Аня подавала мне младших братьев через окно, а затем и сама перелезла. Не понимаю, откуда у меня силы взялись.

Дария Бабий вызвала пожарных и "скорую". Пока спасатели ехали, дети рассказали соседке, что произошло.

- Мама детей Татьяна Благая с мужем поехали в райцентр делать старшему сыну Володе паспорт. Ему 18 лет, родился в Молдове. Имеет их свидетельство. Его же оставили присматривать за младшими. А Володька закрыл детишек в доме и пошел гулять, - добавляет.

Председатель села Роман Ильев говорит, что дом Благих - старый.

- Полностью выгорели две комнаты. Помогаем отремонтировать дом, - говорит Роман Ильев. - Пока же Татьяна с семьей переехала к своей матери.

Семья Благих состоит на учете в районной службе по делам детей.

- Живут бедно, но алкоголем не злоупотребляют ни мать, ни ее сожитель, - добавляет председатель. - Оба нигде не работают. Живут на детские выплаты. Очень беспомощны. К ним часто приезжают работники социальных служб. Проверяют условия, общаются с детьми. До этого случая не было оснований лишать мать родительских прав. А Дарию Бабий будем выдвигать на награду "Герой-спасатель года".

Загорелось из-за неисправности электросети в доме, по выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Тернопольской области. Легкие ожоги лица получил 5-летний Игорь. Двое других детей не пострадали.