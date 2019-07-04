Четверо детей сгорели в доме

- Думали, дымит мусор во дворе. Когда начал трещать шифер - поняли, что пожар. Побежали туда. Катя кричала, чтобы детей вынесли. Но зайти в дом никто не смог. Кругом - огонь, дым, рушился потолок, - 51-летняя Галина из села Черная Окнянского района Одесской области рассказывает о пожаре в соседском доме.

Дом загорелся 1 июля около семи утра. Внутри сгорели четыре девочки: 2-летняя Александра и 4-месячная Анна - дочери местной Екатерины Щербины, 19 лет. И еще 2-летняя и 7-месячная - дети 23-летней Валентины Ротор, двоюродной сестры бывшего мужа Екатерины. Женщина жила в соседнем селе, к братове приехала в гости.

В ту ночь женщины оставили дочек дома и пошли на день рождения подруги. Местные говорят, когда загорелось, спали пьяные в огороде.

Пожарные потушили огонь за 30 мин. В доме нашли обгоревшие тела детей. 2-летняя девочка лежала в коридоре, остальные трое - на кровати.

- Девчата выпивали. Я стыдила их. Пугала, что комиссию вызову, детей заберут, - говорит соседка Любовь Вартик, 65 лет. - Просили, чтобы никому не говорила. Каждый раз обещали, что в последний раз. А потом снова зальются и все равно.

Екатерина Щербина - из многодетной семьи, отец умер. Ее с двумя братьями мать 54-летняя Анна Николаевна воспитывала сама.

Девушка училась в интернате. Вышла замуж за Николая Ротора, переехала к нему. В прошлом году вернулась домой, была беременна вторым ребенком.

- Не знаю, как переживу. Это все пьянка сделала. Выпили, недосмотрели и угробили детей, - говорит 35-летний Николай Ротор. Он потерял двух родных детей и двух племянников. - Божатся, что невиновны. Вроде как вышли ненадолго, сидели недалеко от дома.

Другие односельчане Екатерину защищают. О детях заботилась, говорят. Пьяной ее не видели. Пожар заметила она, побежала к соседу за помощью.

- Ни одного плохого слова о ней не скажу. Приходила в сельсовет оформлять документы на меньшего ребенка. Запаха алкоголя не слышали. Бедненько одета, но всегда чистая, опрятная, - рассказывает 54-летняя Зинаида Твардиевич из Чернянского сельского совета. - О детях заботилась. Хозяйничала, как могла. Но людям легче осудить. Вот Валя - то любительница выпить.

Дом Екатерина снимала. Переехала туда от матери месяц назад.

- Этот дом ранее пустовал. Чтобы не развалился, ее владелец пустил Катю. Договорились, что только за свет будет платить, - продолжает Зинаида Владимировна. - Катя говорила, что хочет попробовать пожить сама. Жилье старое, все на электричестве было - электрочайник, плитка. Пожалуй, проводку закоротило.

Детали происшествия выясняют полицейские. За злостное невыполнение родительских обязанностей, что привело к гибели детей, женщинам грозит тюрьма.